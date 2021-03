Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Martin Westerstrand: ”Knarkade en hel del”

Lillasysters frontman om drogerna, homofobi och att spela för det kriminella nätverket Hells Angels

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 05 mars 2021 kl. 06.59

Uppdaterad: 05 mars 2021 kl. 07.10

MELODIFESTIVALEN

ANNEXET. När hans mamma dog i cancer rasade världen ihop för Martin Westerstrand.

För Aftonbladet berättar Lillasysters frontman hur han dövade sig med droger och sprit – men också om ilskan över strippor på scenen, homofobi och sina kopplingar till Hells Angels.

– Jag har polare som är med där, det är klart att det kan vara problematiskt, det förstår jag, säger han.

Martin Westerstrand, 47, släppte allt.

Han lämnade Göteborg och flyttade hem till sin mamma i Skövde för att vara med henne när hon fick cancerbeskedet och dödsdomen: sex månader till två år kvar att leva.

– Hon har uppfostrat mig ensam och det var bara hon och jag. Och så fick hon två år.

Foto: NILS PETTER NILSSON Martin Westerstrand dövade sin sorg med droger och alkohol

Han stannar upp. Martin Westerstrand vill gärna lägga in ett skämt eller skratta när något är jobbigt. Men inte nu.

Han samlar sig.

– Den perioden var jävligt tuff. Då visste jag inte hur jag skulle hantera mig själv och gjorde massa dumma grejer. Jag tappade fotfästet helt och hållet. Jag var väldigt självdestruktiv och självmordsbenägen. Då gjorde jag massor av dumma grejer.

Jag gjorde vad som helst för att fly

”Dumma grejer”. Det är alkohol och droger. Mycket droger.

– Jag drack alldeles för mycket och knarkade en hel del. Jag var nog inte en toppenbandmedlem och så där. Man blir ju en helt annan person och man fattar inte själv hur man förändras. Jag gjorde vad som helst för att fly. Jag kunde inte hantera det. Det var som att marken slets bort. Jag är nog inte riktigt klar med sorgearbetet ännu. Men nu är jag på en bättre plats i livet.

Martin Westerstrands mamma dog 2015, men han kommer nog aldrig bli bekväm att prata om det. Ändå vill han berätta.

– Det har gett mig en förståelse... det svarta djupet som finns i missbruket. Om jag kan bidra med nånting på något sätt för någon. Om det bara är att hjälpa nån ur sängen genom att prata om det så gör jag gärna det.

Foto: NILS PETTER NILSSON ”Bättre plats i livet nu”. Martin Westerstrand och Lillasyster har gjort succé i Melodifestivalen.

Som frontman i Lillasyster har Martin Westerstrand gjort succé i Melodifestivalen med låten ”Pretender”. Lillasyster bildades 2006 och fick sitt genombrott med en hårdrockscover på Rihannas ”Umbrella”. Westerstrand är dessutom sångare i hardcorebandet Lok som tillfälligt återförenades 2019 efter att ha legat på is sedan 2002.

Var inte en trögtänkt, trångsynt idiot

När Melodifestival-konkurrenterna Mustasch kritiserades för sin kvinnosyn tidigare i år lyfte Westerstrands flickvän, artisten Scarlet, fram honom som en förebild i rockvärlden. I ett videoklipp från en spelning med Lillasyster ses han läxa upp publiken och kalla dem som skickar penisbilder för ”jävla värdelösa snubbar”.

Det här är ju 20 till 25 år sen, men när ni spelade med Lok hade ni väl strippor på scenen?

– Det hände en gång. På Storsjöyran. Det är ingen ursäkt, men jag visste inte om det förrän tjejen stod på scenen. Det var en av våra extramusiker som hade gjort det som en ”rolig grej”. Jag blev svinförbannad. Jag slutade sjunga och gick av scenen tills låten var slut och hon hade gått av scenen.

Foto: NILS PETTER NILSSON ”Det var mitt sätt att ryta till ordentligt”. Martin Westerstrand om Lok-låten som egentligen skulle ha hetat ”Homofobi”.

Så det var bara den gången?

– Ja. Vi som band och vår musik, både i Lok och Lillasyster, står så lite för allt det där med groupies och tjejer och lättklätt. För oss har det alltid handlat om att ge allt för musiken och då att förknippas med nåt sånt, det ville jag verkligen inte.

Det finns också en låt med Lok som många reagerat över, ”Rosa (Ord och inga visor)”?

– Låten hette från början ”Homofobi” och belyser det ämnet, men på det sättet som vi gör det. Vi ville få folk att lyssna och haja till.

Foto: NILS PETTER NILSSON Martin Westerstrand.

Första versen innehåller nedsättande ord om homosexuella män. Inte förrän i andra versen framgår det att låten egentligen är kritisk mot dem som uttrycker homofoba, antisemitiska och rasistiska åsikter.

– Det var mitt sätt att ryta till ordentligt, fan om ni inte själva kan få igång er tankeverksamhet så kanske den här låten kan få igång det, så ni kan börja tänka själva. Men jag var inte riktigt lika vass på att sy ihop texter då. Om man bara tar ut lösa meningar ur första versen kan jag tänka mig att man tolkar låten annorlunda. Om den har sårat någon så ber jag om ursäkt, för det är verkligen inte meningen.

Vad ville du med den låten?

– Få folk att fatta, var inte en trögtänkt, trångsynt idiot. Göra nån slags förändring hos våra fans och de som lyssnar på vår musik som kanske inte får så mycket av de grejerna.

Du har gjort ganska mycket spelningar för Hells Angels?

– Det har varit ett par gånger med lite olika grejer. Men aldrig med Lillasyster som band. Det är framför allt att jag har gamla polare där. Några började skruva på motorcyklar och andra började spela rockmusik. Det har varit några välgörenhetsgrejer och så nån som fyllde år nån gång.

Foto: NILS PETTER NILSSON ”Vi är liksom inte medlemmar”. Martin Westerstrand om att spela för det kriminella nätverket Hells Angels.

Foto: NILS PETTER NILSSON Martin Westerstrand.

Jag har hittat spelningar 2008, 2013, 2017, det är inte jättelångt tillbaka i tiden?

– Nej.

Hells Angels klassas som ett kriminellt nätverk, ser du något problematiskt med att spela för dem?

– Jag har polare som är med där, det är klart att det kan vara problematiskt, det förstår jag, säger han.

Vi står ju inte för det som Hells Angels gör på något sätt

Det pratas mycket om stora rapartister som har kopplingar till kriminella nätverk, kan du förstå om folk drar samma liknelser mellan dig och Lillasyster och Hells Angels?

– Nej, ja, nej. Egentligen inte. För hela deras karriär är byggda på att skryta om hur mycket de är gangsters, medan vi inte alls står för nåt sånt över huvud taget och aldrig har gjort. Alla våra budskap och texter och sätt att vara och spela musik är baserat på något helt annat. På kärlek och glädje och energi. Det är raka motsatsen, så nej, egentligen kan jag inte säga att det finns några likheter där.

– Jag är liksom inte medlem. Jag står ju inte för det som Hells Angels gör på något sätt. Men hiphoparna inte bara står för det, hela deras karriärer är ju byggt på det.

Skulle du tacka ja till en spelning hos Hells Angels nu?

– Ja, om det är nån... nej, jag vet inte... Det kan nog finnas anledning att tänka till kring såna saker lite grann.

Hur menar du?

– Alltså, jag har nära vänner där. De är mina vänner och det tänker jag inte förändra på nåt sätt. Jag känner mig rätt trygg i vem jag är och vad jag förmedlar, vad jag står för och har för åsikter och hur vi kan påverka på ett positivt sätt.

