Nytt apphaveri i Melodifestivalen – påstår att användare inte är i Sverige

Felmeddelande i appen för flera användare

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 50 min sedan

Melloappen strular – igen.

Flera användare får upp ett felmeddelande om att de inte befinner sig i Sverige när de försöker hjärtrösta.

”För att kunna hjärtrösta måste du befinna dig i Sverige”, står det.

Appen tror att flera användare befinner sig i Frankrike i stället för i Sverige, vilket gör att personerna inte kan rösta.

”Bonsoir France. May we have your votes please?! För att kunna hjärtrösta måste du befinna dig i Sverige. Voting is only available for users located in Sweden”, står det i appen.

Problemet dyker upp trots att personerna har mobiler köpta i Sverige, med svenska abonnemang och befinner sig i Sverige.

För två av Aftonbladets medarbetare fungerar det inte att rösta förrän de avinstallerat appen helt och installerat om den i sina mobiler.

En Aftonbladetläsare fick svar från SVT:s supportmejl där hon fick tipset att byta uppkoppling, från wifi till surf eller tvärtom. Då fungerade appen som den skulle.

”Det är uppkopplingen som ställer till det”, står det i mejlet från SVT.

Aftonbladet har SVT men fortfarande inte fått något svar.

check Texten uppdateras

helskärm Det här meddelandet möts flera av i appen.

Publisert: Publicerad: 12 februari 2022 kl. 20.26

LÄS VIDARE