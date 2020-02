Jan Johansens krav – för att rädda SVT

Ändrar i låten och scenografin – men än finns inga planer att släppa egen singel av ”Miraklernas tid”

GÖTEBORG. Ut med lyktstolpe och cementblock. In med ett mikrofonstativ.

Så omvandlas Thorsten Flincks scenshow för att passa Jan Johansen – trots att han kanske inte ens kommer släppa låten.

– För tv-tittarna blir det ju jag som sjunger den här låten men vi har inte pratat om det än, säger han.

Jan Johansen, 54, beskriver sig som en vikarie när han ställer sig på Melodifestivalens scen på lördag kväll för att framföra ”Miraklernas tid”, låten som ursprungligen specialskrivits till diskade Thorsten Flinck, 58.

– Jag är en vikarie som har mitt scenspråk och jag kommer göra den på mitt sätt, säger han när Nöjesbladet når honom över telefon.

Ändrat låten

Han fick frågan om han skulle ha möjlighet att ta över Thorsten Flincks låt i fredags och har blivit tvungen att boka om flera andra åtaganden för att rädda SVT från att stå utan artist på lördag.

Men onsdagens och torsdagens storbandsspelningar gick inte att flytta. Därför anländer han inte till Göteborg förrän till fredagens repetitioner, två dagar senare än övriga artister.

Och för att tacka ja till låten ställde han flera krav på Melodifestivalens redaktion. Först behövde låtens tonart ändras.

– Jag tog upp den ett helt tonsteg. Sen höjs varje vers, jag tror att den höjs tre gånger i låten. Så om jag började ett tonsteg upp så blev den lagom på slutet. Det är inte nån paradsångarlåt, utan det är texten som är viktig och stämningen, säger han.

Jan Johansen beskriver sig som en vikarie i Melodifestivalen på lördag.

Skippar Thorstens scenografi

Dessutom har Jan Johansen strukit Thorsten Flincks teatrala scenografi.

– Jag ville göra den på mitt sätt, med mitt scenspråk. Det var lite mer teater med en lyktstolpe och några cementblock som Thorsten skulle sitta på. Jag förenklade scenografin och tog in ett mickstativ istället, säger Johansen.

Ännu är det oklart om Jan Johansen kommer att ge ut ”Miraklernas tid” på skiva eller till streaming. På Melodifestivalens samlingsalbum blir det Thorsten Flincks version som ges ut och samma version släpps till streaming efter sändningen på lördag om Jan Johansen inte tar sig vidare till final.

– Jag funderade på det lite idag, men det är inget bestämt. Vi har inte pratat om det än. Just nu är det så att de hade ett nummer och en jättefin låt som stod utan artist och jag kliver in och sjunger den låten. Sen får vi se när vi hinner tänka lite grann hur vi ska göra, om jag ska spela in den eller vad vi ska göra.

Lördagens låt var specialskriven till diskade Thorsten Flinck.

För tv-tittarna på lördag är det ju du som gör låten, jag tänker att det kanske blir konstigt för dem om du inte också släpper den?

– Jag förstår det, för tv-tittarna blir det ju jag som sjunger den här låten. Jag har tänkt på det också, men vi har inte pratat om det än.

