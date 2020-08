SVT kan tvingas ställa in hela Melloturnén

Reservplanen: Melodifestivalens sex program sänds från Stockholm – utan publik ”Ska kännas lyxigt och dyrt”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 05 augusti 2020 kl. 18.30

Foto: PONTUS ORRE Finalen i Melodifestivalen 2020 hölls i ett fullsatt Friends arena, bara veckan innan svenska restriktionerna för allmänna sammankomster skärptes.

Melodifestivalens turné kan komma att ställas in.

Enligt uppgifter till Aftonbladet planerar SVT istället för sex tv-shower i samma lokal i Stockholm på grund av coronapandemin.

– Det kommer inte bli som det brukar vara, det är helt säkert, säger en branschkälla.

Det skulle bli den 20:e upplagan av Melodifestivalen på turné över Sverige, med sex direktsända arenashower med totalt 100 000 i publiken och miljoner framför tv-apparaterna.

Men SVT:s flaggskepp kan tvingas till drastiska förändringar inför nästa års upplaga. Enligt flera personer med god insyn kommer turnén med största sannolikhet att helt ställas in.

– Jag har väldigt svårt att se att de kommer kunna sälja biljetter till en arenaturné, säger en branschkälla.

Enligt Aftonbladets uppgifter har den pågående coronapandemin fått Melodifestivalens ledning att ända sedan i mars arbeta med flera olika reservplaner inför nästa års sändningar.

Lika många program

Då hade Melodifestivalens final 2020 precis undgått att ställas in, när den svenska restriktionerna för allmänna sammankomster ändrades först veckan efter den svenska finalen. Omkring 30 000 kunde därför samlas i Friends arena för att följa The Mamas väg till segern. I Danmark hade däremot uttagningen till Eurovision song contest gjorts inför en tom arena. Och senare ställdes också Europa-finalen in.

Foto: PONTUS ORRE The Mamas, vinnare av Melodifestivalen 2020.

Enligt Aftonbladets källor är SVT:s chefer rädda för dålig publicitet och risken för ökad smittspridning under eventuella arena-spelningar även om restriktionerna skulle lyftas. Därför har en reservplan arbetats fram för att kunna säkra att Sveriges mest sedda tv-program ska kunna sändas även nästa år.

– De kommer inte göra om programformatet. Det ska fortfarande vara fyra deltävlingar, en andra chansen och final och lika många tävlande låtar, säger en källa med god insyn.

Kan bli utan publik

Däremot går SVT:s alternativa upplägg ut på att sända de sex programmen från ett och samma ställe i Stockholm, enligt Aftonbladets uppgiftslämnare. Beroende på Folkhälsomyndigheten rekommendationer kan showerna komma att sändas helt utan publik, precis som ”Allsång på Skansen” och ”Lotta på Liseberg” har gjorts under sommaren.

– Det skulle kunna vara i ”Idol”-studion i Spånga. Där kan man bygga upp en stor scen och om man vill kan man ta in en liten publik. Lokalen går också att förändra och släppa in en större publik om restriktionerna skulle lätta, säger en person med god insyn i branschen.

”Idol” har de senaste åren sänts från NEP studios i Spånga, som kan ta in upp till 1 600 personer.

Även Annexet intill Globen finns med bland de platser i Stockholm som enligt Aftonbladets källor kan vara aktuella för Melodifestivalen.

– De vill inte göra det i studion i SVT-huset. De vill kunna bygga upp en tillräckligt stor scen så att scenshowerna fortfarande kan se ut som man tänker sig på Eurovision, så det är snarare åt Annexet eller nån sån plats det lutar, säger en person nära Melodifestivalens redaktion.

”Ska kännas lyxigt och dyrt”

Melodifestivalens chefer har också, enligt källor, försökt lugna ner den oro som väckts inom SVT och musikbranschen genom att utlova att Mello-showen ska bli lika påkostad som tidigare.

– De säger att det fortfarande ska kännas väldigt lyxigt och dyrt, säger en person med god insyn.

– Tv-mässigt är det inga problem för SVT att få till en riktigt bra show. Biljettintäkterna från publiken går inte till scenshowen, så SVT kan nog ge en riktigt bra show oavsett var de är. Men det är ju tråkigt om de tvingas köra helt utan publik, det tappar en hel del i känsla då, säger en annan källa.

Det är ännu oklart om SVT ännu har fattat ett slutgiltigt beslut att ställa in turnén och istället använda sig av sin reservplan.

– Men de måste nog ha fattat ett definitivt beslut före september, säger en person med god insyn.

Melodifestivalens ledning på SVT är för närvarande på semester och hänvisar därför frågor till SVT:s presschef Camilla Hagert.

”Det är alldeles för tidigt att säga något om turnén 2021. Redaktionen drar igång arbetet igen nästa vecka. Vi får återkomma längre fram”, skriver hon i ett sms.

