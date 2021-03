Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Dotters oro med nackskadan: ”Det är som att jag har tusen knutar”

Artisten: ”Man blir väldigt trött”

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 12 mars 2021 kl. 23.54

MELODIFESTIVALEN

ANNEXET. Dotters nackskada fortsätter att vara ett störningsmoment för artisten.

Sent på fredagskvällen har hon fortfarande ont.

– Det är som att jag har tusen knutar som förflyttar sig runt till olika ställen, säger hon.

Johanna ”Dotter” Jansson, 33, är trött efter fredagskvällens genrep, som hon själv kallar för ”lite ofokuserat”.

– Jag vet inte, det har varit så himla mycket med min nacke nu så jag är ganska trött. Jag vill typ bara sova, man blir väldigt trött när man har ont någonstans. Jag tror att jag glömde bort mig själv lite, vad jag höll på med, så jag tappade några steg. Men det kändes som att det började bra och slutade bra, säger hon.

Foto: Magnus Sandberg Dotter tar sig för nacken under fredagskvällens presskonferens.

Hon har plågats av nacksmärtor sedan i tisdags.

Artisten kastar med huvudet flera gånger i sin koreografi till ”Little tot” och det var när hon övade på scenshowen i början av finalveckan som smärtan kom.

Under torsdagsrepet gick hon upp på scenen med ett stort nackstöd runt halsen.

Foto: NILS PETTER NILSSON Johanna ”Dotter” Jansson under torsdagsrepet med nackstöd.

Hon har fått hjälp av både en sjukgymnast och en akupunktör.

– Jag kör jättemycket tigerbalsam, har testat liniment, värmekudde, Ipren, jag har testat allt, sa hon efter torsdagsrepet.

På fredagskvällen har hon ännu ont.

– Jag fick precis nu en behandling, det har fortfarande inte släppt. Det är som att jag har tusen knutar som förflyttar sig runt till olika ställen. Så det är inte helt bra.

Hur känns det att det här inte har löst sig, en dag innan finalen?

– Det är så irriterande. Det skulle inte förvåna mig om det här släpper på söndag morgon. Jag har lite otur, tyvärr.

Schlager manager – så tävlar du

✓ Gå in på manager.aftonbladet.se

✓ Alla med Plus tävlar utan extra kostnad.

✓ Har du Pluskonto kan du skapa upp till fem ”lag” och dela med barn och familj.

✓ Att skaffa Plus kostar 29 kr första månaden, därefter 99 kr - fritt att säga upp när du vill.

Regler

✓ Vid varje av de fyra deltävlingarna: Tippa vilka två bidrag som går direkt till final och vilka två som går till Andra chansen.

✓ Andra chansen: Välja vilka fyra bidrag som vinner de fyra duellerna.

✓ Finalen: Tippa rätt placering på alla 12 finalister.

✓ Utslagsfråga: Vinnarens totalpoäng i finalen.

OBS! Du kan anmäla dig redan nu på manager.aftonbladet.se men det går också att byta dina tips fram till att röstningen stänger för varje deltävling.

Priser

1-3:e pris: Apple iPhone 12 64 GB (värde 9900 kr).

Du kan också vinna bonuspriser i Aftonbladets schlagerexpert Tobbe Eks egen liga, anslut till #jagslårtobbeek inne i spelet (iPad i första pris).

Där kan du också skapa din egen "hashtag-liga" och utmana vänner.



All info hittar du på manager.aftonbladet.se

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 12 mars 2021 kl. 23.54