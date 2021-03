Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Casper Janebrink drabbad av ryggskott – får behandling

Berättar om smärtan inför finalen

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 13 mars 2021 kl. 00.21

MELODIFESTIVALEN

ANNEXET. Casper Janebrink har drabbats av ryggskott.

Arvingarna-stjärnan har fått behandling.

– Jag får fortfarande lite ont när jag sitter ner och reser på mig.

Casper Janebrink, 51, berättade själv precis i slutet av fredagskvällens presskonferens att han har lidit av ryggskott i veckan.

– Det börjar rätta till sig nu faktiskt. Jag fick ryggskott i går morse, då vaknade jag med ryggskott. Det har börjat släppa, jag fick en naprapat som fick trycka lite, säger han.

Funkar på scenen

Arvingarna tvingades dessutom göra om sitt framträdande under fredagsskvällens rep efter att ha drabbats av ett tekniskt strul med kamerorna.

Men Casper Janebrink säger att ryggskottet inte satte hinder för framträdandet.

– Det kändes helt normalt, jag får fortfarande lite ont när jag sitter ner och reser på mig, men på scenen har det funkat smärtfritt.

Foto: Magnus Sandberg Casper Janebrink tar sig för ryggen.

Foto: Magnus Sandberg. Casper Janebrink

Foto: Magnus Sandberg Arvingarna.

Schlager manager – så tävlar du

✓ Gå in på manager.aftonbladet.se

✓ Alla med Plus tävlar utan extra kostnad.

✓ Har du Pluskonto kan du skapa upp till fem ”lag” och dela med barn och familj.

✓ Att skaffa Plus kostar 29 kr första månaden, därefter 99 kr - fritt att säga upp när du vill.

Regler

✓ Vid varje av de fyra deltävlingarna: Tippa vilka två bidrag som går direkt till final och vilka två som går till Andra chansen.

✓ Andra chansen: Välja vilka fyra bidrag som vinner de fyra duellerna.

✓ Finalen: Tippa rätt placering på alla 12 finalister.

✓ Utslagsfråga: Vinnarens totalpoäng i finalen.

OBS! Du kan anmäla dig redan nu på manager.aftonbladet.se men det går också att byta dina tips fram till att röstningen stänger för varje deltävling.

Priser

1-3:e pris: Apple iPhone 12 64 GB (värde 9900 kr).

Du kan också vinna bonuspriser i Aftonbladets schlagerexpert Tobbe Eks egen liga, anslut till #jagslårtobbeek inne i spelet (iPad i första pris).

Där kan du också skapa din egen "hashtag-liga" och utmana vänner.



All info hittar du på manager.aftonbladet.se

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 13 mars 2021 kl. 00.21