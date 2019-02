John Lundvik + FÖLJ

SVT tvingade John Lundvik att byta låt

Favoriten ville först helst tävla med ett annat bidrag – som nu vunnit i Storbritannien

avTorbjörn Ek , Johan Söderlund

MELODIFESTIVALEN 23 februari 2019 00:23

LIDKÖPING. Han är en av kvällens favoriter – och tippas gå direkt till final.

Men Nöjesbladet kan avslöja att SVT tvingade John Lundvik att byta låt inför tävlingen.

– SVT valde ”Too late for love” ihop med oss, säger han.

När John Lundvik, 36, framför sin låt ”Too late for love” under genrepet får han genast stort stöd av publiken och när låten är över kramas han om av sin egen gospelkör bestående av Paris Renita, Dinah Uonas Manna, Ashley Haynes och tidigare ”Idol”-deltagaren Loulou Lamotte.

– Jag är så glad. Äntligen fick jag träffa publiken, jag är sist ut och har väntat samt längtat mest av alla. Nerverna är bra. Jag har världens bästa team och the mamas i gospeltjejerna, deras energi alltså, säger han direkt efter genrepet.

Nu är John Lundvik en av favoriterna till att ta sig direkt till final.

Foto: PETER WIXTRÖM John Lundvik.

Tvingades byta

Men Nöjesbladet kan avslöja att SVT tvingade John Lundvik att byta låt inför tävlingen. Han själv hade först helst tävlat med en annan låt som också skickats in till juryn.

Men SVT med Christer Björkman i spetsen bestämmer och John fick ge vika och ställa upp med låten som nu tippas ta honom till final.

Den låt som John Lundvik ursprungligen hade velat tävlat med har sedan dess istället vunnit Storbritanniens uttagning till Eurovision. När Nöjesbladet pratar med John Lundvik bekräftar han att det var SVT som avgjorde vilken låt han skulle framföra i Melodifestivalen.

Ångrar sig inte

– Ja, jag skrev en låt med nästan samma team som ”My turn” (den låt han kom trea med förra året, reds anm). Det är Jonas Thander, Anna-Klara Folin och Laurell Barker. Vi skrev en låt som heter ”Bigger than us” och SVT… den skickades in för min räkning också, men SVT... ihop med oss valde ”Too late for love”, säger han.

Men nu ångrar Lundvik inte att låten som SVT ratade från Melodifestivalen istället fått chansen att tävla för Storbritannien.

– Vi fick chansen att ge låten till Michael Rice, som är så rätt, fantastisk sångare helt rätt person och sitter ihop med honom som artist. När han gjorde den på genrepet så kände vi när vi satt där att det här kommer gå hela vägen, och den gjorde det, säger han.

