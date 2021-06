Så många fick corona i Eurovision-publiken

Alla testades före och efter showen – Försökte mörka resultatet

Först ville de hålla resultatet hemligt – men nu står det klart hur många som i publiken som fick corona under Eurovision song contest.

Totalt 48 av 29 875 personer kunde konstateras smittade med covid-19 efter showerna.

Det ger en lägre smittspridning i Ahoy arena än i övriga Nederländerna under samma period, enligt dokumentation från forskningsprojektet Fieldlab Evenementen.

Många drog efter andan framför tv-rutorna när Ahoy arena i Rotterdam fylldes med publik under sändningarna av Eurovision song contest . Aftonbladets chat fylldes med kommentarer om att publiken satt alldeles för tätt. Många tittare uttryckte obehagskänslor och spekulerade i att tävlingen skulle bli ett så kallat superspridar-event.

Men nu visar statistik att smittspridningen var lägre i Ahoy arena än i Nederländerna i stort, enligt dokumentation från från forskningsprojektet Fieldlab Evenementen.

Försökte mörka

Totalt smittades 48 personer i samband med genrepen och sändningarna av Eurovision. Men först ville forskarna bakom Fieldlab inte gå ut med siffrorna. Enligt den nederländska tv-kanalen RTL Rijnmond ansåg man inte att offentliggörandet av statistiken ingick i forskningsuppdraget, men efter ramaskri i sociala medier ändrade man sig.

Anledningen till att statistiken ändå dröjt en månad efter sändningarna beror på att lokala smittskyddsmyndigheter först skulle ges möjlighet att genomföra smittspårning, uppger RTL Rijnmond.

Som en del i forskningsprojektet tilläts 3 500 personer i publiken under respektive genrep och sändning. Samtliga i publiken var tvungna att uppvisa ett negativt antigen-test för corona som var max 24 timmar gammalt för att släppas in i arenan. Besökarna ombads också att testa sig igen efter fem dagar och nu meddelar Fieldlab alltså att 48 personer kunde konstateras smittade med covid-19 efter showerna. Detta av en totalpublik på 29 875 personer fördelat på nio shower, varav sex genrep och tre sändningar.

1,6 smittade per tusen

Det ger ett genomsnitt på drygt fem smittade per show och 1,6 smittade per tusen personer. Under den aktuella perioden var smittspridningen i Nederländerna i stort 4,9 smittade per tusen invånare, enligt Fieldlab.

I ett pressmeddelande skriver Fieldlab också att statistik från GGD, Nederländernas motsvarighet till Folkhälsomyndigheten, visar att ytterligare 13 personer i publiken varit smittsamma när de satt i publiken under Eurovision song contest.

Siffrorna från Fieldlab gäller bara publiken och omfattar inte tv-produktionen, ackrediterade journalister, artister eller andra ur ländernas delegationer. De uppgifterna väntas Eurovision-arrangören EBU gå ut med senare i juni, uppger RTL Rijnmond.

Eurovision song contest sändes från Rotterdam 28, 20 och 22 maj och vanns av italienska bandet Måneskin med låten ”Zitti e buoni”.

