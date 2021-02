Här är de enda som kan utmana Tusse

Markus Larsson om deltävling 4 i Melodifestivalen

Publicerad: 27 februari 2021 kl. 12.30

Uppdaterad: 27 februari 2021 kl. 12.53

MELODIFESTIVALEN

Och så var det två bidrag kvar.

Här kan rimligen bara The Mamas och Eric Saade utmana Tusse.

Bara två bidrag kvar?

Tävlar inte sju låtar i kväll också?

Man kan tro det, men det är egentligen en illusion. I år har avståndet mellan favoriterna och ”de andra” varit lika långt som mellan jorden och mars. Nivåskillnaden mäts i år och inte minuter. Det är ju lätt att tappa koncentrationen efter några månader, menar jag.

Så var det när Danny Saucedo uppträdde med ”Dandi dansa” första veckan.

Så var det när Dotter gick in med stövlarna på i ”Little tot” vecka två.

Så var det definitivt när Tusse krossade konkurrensen med ”Voices” förra helgen.

Får de andra att likna trafikkoner

Därför har även sista deltävlingen smyckats med två bidrag som får de andra att likna trafikkoner.

”In the middle” med The Mamas är det ena av dem. Trion gör inget extraordinärt. De ställer ner sina röster på scenen och sedan är det inte mycket som rubbar dem. Det brukar räcka. Att de redan har vunnit tävlingen två år i rad, en gång som kör och en gång som sig själv, betyder kanske att vissa har tröttnat på dem och letar efter något annat. Men med ett undantag – vad skulle det vara i det här startfältet?

Foto: Stina Stjernkvist The Mamas.

Foto: Stina Stjernkvist Eric Saade.

Den andra stora favoriten är naturligtvis Eric Saade. Det är liksom meningen att han ska fajtas om guldet i år. Annars skulle han inte få gå ut sist av alla.

”Every minute” liknar verkligen inte något av Saades tidigare bidrag i tävlingen. Det är i själva verket motsatsen till ”Popular”. Lite som att en ångestriden konstfacksstudent i stickad tröja försöker hitta sig själv inuti en vit fyrkant, utan att lyckas. Numret är mer Moderna Museet än Tess Merkel.

Nu är det kanske inte så att Saade försöker göra en ny ”Det sjunde inseglet” på tre minuter, men bidraget är uppfriskande befriat från billiga publikfrierier. Hur det än går för ”Every minute” är det hans bästa låt hittills i Melodifestivalen.

Underskatta aldrig fyra dansande palmer

Att vi lever mitt i en pandemi kan dock vara en nackdel för Eric. Jag misstänker att tittarna mer än någonsin letar efter ljus och glädje i bidragen.

Något som exempelvis Sannex och deras sluga spindoktorer har räknat ut. De satsar på eskapism och den i dag rätt avlägsna drömmen om sommar, sol och Pina Colada. På playan kan ingen höra dig skrika. Badstränder och värme är i regel förödande för musiken. Förnuftet smälter snabbare än mjukglass.

”All inclusive” är det andra bidraget i år som lika gärna hade kunnat heta ”Rena rama ding dong”. Det enda som fattas i numret är Bolibompa-Draken och en jättestor och full ananas.

Men är Sannex uträknade för det? Underskatta aldrig fyra dansande palmer.

FAKTA Larssons spåkula Till final Eric Saade

Manboy har blivit Artman.

The Mamas

Enkelt, rakt och effektivt.

Andra chansen Tess Merkel

Galondisco med ett Donna Summer-lån? Varför inte?

Sannex

Palmerna är numrets stjärnor. LÄS MER

Foto: PETER WIXTRÖM Tusse Chiza har seglat upp som en favorit efter en övertygande insats i den tredje deltävlingen.

Av: Markus Larsson

