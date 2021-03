Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

”Nu jobbar ju jag med det här och inte du”

Därför kan internationella juryn sänka Sveriges Eurovision-chanser – Här pressas Melodifestivalens tävlingsproducent Karin Gunnarsson om märkliga valet

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 13 mars 2021 kl. 07.10

MELODIFESTIVALEN

ANNEXET. Internationella juryn ska ta fram en Eurovision-vinnare – men i år kan de i stället sänka Sveriges chanser i Europa.

Ingen land från Östeuropa finns med och SVT har dessutom gett förnyat förtroende åt den löjeväckande juryn från Storbritannien.

Aftonbladets Tobbe Ek pressar Melodifestivalens tävlingsproducent Karin Gunnarsson om den märkliga uppställningen.

De internationella jurygrupperna ska ge en fingervisning om vad Europas invånare kan tänkas uppskatta i Eurovision.

men trots det saknas länder från Östeuropa helt i årets uppställning av jurygrupper som istället kommer från Albanien, Cypern, Frankrike, Island, Israel, Nederländerna, Schweiz och Storbritannien. Det sista landet kastades in i sista minuten när SVT i tisdags insåg det olämpliga i att låta en jurygrupp från Belarus vara med och utse den svenska vinnaren.

Ratade Måns – och Loreen

Storbritannien har dessutom en historia av att över huvud taget inte rösta på bidrag som kan slåss om en Eurovision-seger. Tvärtom gav de Loreens ”Euphoria” bara 6 poäng och Måns Zelmerlöws ”Heroes” bara 8, något som QX Schlagerprofilerna uppmärksammade tidigare i veckan. När Storbritannien haft en jurygrupp med i Melodifestivalen har de istället gett sina 12:or till bidrag som Samir & Viktors ”Shuffla” och Alcazars ”Blame it on the disco”, medan 10-poängare gått till bland annat Sean Banans ”Copacabanana”, och Arvingarnas ”I do”. Bara två gånger har de faktiskt gett sina högsta poäng till det bidrag som sen också vunnit, John Lundviks ”Too late for love” och Eric Saades ”Popular”.

Foto: Magnus Sandberg ”Ja, nu jobbar ju jag med det här och inte du”. Melodifestivalens tävlingsproducent Karin Gunnarsson pressas av Aftonbladet om internationella juryn.

Efter fredagskvällens genrep pressade därför Aftonbladet Melodifestivalens tävlingsproducent Karin Gunnarsson om den märkliga uppställningen av internationella jurygrupper.

Varför är så många av jurygrupperna från Västeuropa och inte från Östeuropa?

– Vi försöker varje år få en geografisk spridning på länderna. Nu har vi använt det landet som har varit värd för Eurovision och det landet vi ska till och då blir det sex länder kvar som man ska sprida ut geografiskt. Sen är det alltid upp till vilka länder som kan ställa upp och så.

I år fick vi veta väldigt sent vilka länder som skulle vara med, stämmer det att ni inte var klara med det förrän tidigt den här veckan?

– Det stämmer inte.

Hur kommer det sig att ni ursprungligen hade valt Belarus som en av jurygrupperna?

– Ja, alltså intentionen och anledningen var i Eurovisions anda att vara opolitisk och skapa gemenskap. Därav valde vi Belarus för att de också tillhör öst.

”Sent beslut”

Om ni faktiskt vill att internationella juryn ska peka på en Eurovision-vinnare, varför väljer ni då en jury från Storbritannien som satte både Måns och Loreen på låga poäng och brukar ge höga poäng till skämtbidrag? Är det att ta tävlingen seriöst?

– Så här är det. Det var ett sent beslut som vi var tvungna att ta att byta ut Belarus. Under de här omständigheterna när vi försöker genomföra Melodifestivalen i en pandemi finns det inte så mycket tid att tillgå helt enkelt. UK var flexibla och kunde ställa upp med kort varsel. Det är mycket teknik också i år när de inte är här på plats.

Men samtidigt är det säkert många som också sitter hemma isolerade och inte har så mycket att göra, så så svårt borde det kanske inte vara att hitta internationella jurygrupper från fler östländer?

– Ja, nu jobbar ju jag med det här och inte du, så jag har lite större insyn i det. Men vi kan ju inte heller utesluta ett land på grund av de anledningar som du säger. Än större är väl anledningen att de faktiskt är med och förstår hur det funkar.

Vägrar svara

Förlåt, men det du säger nu är att det alltså är en större anledning att de är med som jurygrupp just för att de ger höga poäng till låtar som absolut inte är med och tävlar om att kunna vinna Eurovision?

– Nej, det sa jag inte. Jag sa att man inte kan utesluta nån på grund av det, utan snarare få in dem i vårt tänk och vår kultur och vad vi faktiskt tycker är en värdig kandidat.

Men Storbritannien har ju varit internationell jury väldigt länge och har aldrig lyckats få in det, varför skulle det lyckas den här gången?

– Det är ett påstående som jag inte ens kommer kommentera. Vi får väl se hur de kommer rösta på lördag.

Schlager manager – så tävlar du

✓ Gå in på manager.aftonbladet.se

✓ Alla med Plus tävlar utan extra kostnad.

✓ Har du Pluskonto kan du skapa upp till fem ”lag” och dela med barn och familj.

✓ Att skaffa Plus kostar 29 kr första månaden, därefter 99 kr - fritt att säga upp när du vill.

Regler

✓ Vid varje av de fyra deltävlingarna: Tippa vilka två bidrag som går direkt till final och vilka två som går till Andra chansen.

✓ Andra chansen: Välja vilka fyra bidrag som vinner de fyra duellerna.

✓ Finalen: Tippa rätt placering på alla 12 finalister.

✓ Utslagsfråga: Vinnarens totalpoäng i finalen.

OBS! Du kan anmäla dig redan nu på manager.aftonbladet.se men det går också att byta dina tips fram till att röstningen stänger för varje deltävling.

Priser

1-3:e pris: Apple iPhone 12 64 GB (värde 9900 kr).

Du kan också vinna bonuspriser i Aftonbladets schlagerexpert Tobbe Eks egen liga, anslut till #jagslårtobbeek inne i spelet (iPad i första pris).

Där kan du också skapa din egen "hashtag-liga" och utmana vänner.



All info hittar du på manager.aftonbladet.se

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 13 mars 2021 kl. 07.10