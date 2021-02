Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Sannex visste inte om panikändringen

Tvingades ändra numret precis före sändning

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 28 februari 2021 kl. 00.12

MELODIFESTIVALEN

ANNEXET. Sannex nummer panikändrades – men bandet fick inget veta förrän precis före sändning.

– Jag måste tacka skivbolaget för att de inte sa något, om de sagt det hade jag blivit mycket påverkad, säger sångaren Andreas Olsson efter sändningen.

Sannex slutade sist i deltälvingen med humorlåten ”All inclusive”. Detta efter att bandets team tvingats panikändra scenshowen precis före sändningen.

Den bild av en muskulös man som används i bandets skärmar visade sig föreställa en känd fitness-profil, Sadik Hadzovic som har 3,4 miljoner följare på Instagram, något som Aftonbladet kunde avslöja under lördagskvällen.

Foto: Jimmy Wixtröm Under repetitionerna har en bild av fitness-profilen Sadik Hadzovic använts i Sannex nummer.

När Sannex team insåg att de inte hade rätt att använda bilden fick de snabbt försöka ändra till en annan bild i led-skärmarna.

”Blev ett haveri”

Men panikändringen hölls hemligt för bandet in i det sista.

– Det belv faktiskt ett haveri, säger Sannex sångare Andreas Olsson efter sändningen.

Foto: Jimmy Wixtröm Den muskulösa mannen har ersatts dels med ordet PT...

Foto: Jimmy Wixtröm ... och dels med en annan muskulös man.

Men han är tacksam för att han och bandkollegorna inte fick veta om något förrän problemet var löst en halvtimme före sändningen.

– Jag måste tacka skivbolaget för att de inte sa något. Om de sagt det hade jag blivit mycket påverkad. Jag fick hög puls, säger han.

Den bild som ersatte föreställde en annan muskulös man, men nu saknades de tatueringar som den första bilden haft, av Danny Saucedos och Eric Saades namn.

Men syftet med bytet var inte att få bort gliringen mot konkurrenterna.

– Jag tror bara det inte hanns med, säger Andreas Olsson efter sändningen.

Resultat i deltävling fyra

Till final:

Eric Saade - ”Every Minute”

The Mamas - ”In the middle”

Till Andra chansen:

Efraim Leo - Best of me

Clara Klingenström - ”Behöver inte dig”

Femte plats, utslagen:

Tess Merkel - ”Good Life”

Också utslagna:

Lovad - "Allting är precis likadant"

Sannex - ”All inclusive”

De är klara för finalen

Arvingarna - ”Tänker inte alls gå hem”

Danny Saucedo - ”Dandi Dansa”

Anton Ewald - ”New religion”

Dotter - ”Little tot”

Charlotte Perrelli - ”Still young”

Tusse - ”Voices”

Eric Saade - ”Every Minute”

The Mamas - ”In the middle”

Duellerna i Andra chansen

DUELL 1

Alvaro Estrella - ”Baila Baila”

Lillasyster - ”Pretender”

DUELL 2

Paul Rey - ”The missing piece”

Frida Green - ”The Silence”

DUELL 3

Eva Rydberg & Ewa Roos - ”Rena rama ding dong”

Clara Klingenström - ”Behöver inte dig”

DUELL 4

Klara Hammarström - ”Beat of Broken Hearts”

Efraim Leo - ”Best of me”

