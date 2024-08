Konsert på kajen när Ship to Gaza lade till

Mikael Wiehe sjöng nyskriven låt: ”För mig är musik politik”

Cornelia Mikaelsson / TT

Uppdaterad 2024-05-09 | Publicerad 2024-05-08

expand-left helskärm Demonstranter med palestinska flaggor på kajen när Ship to Gaza-skeppet M/S Handala styr in för att lägga till i Malmö.

Ship to Gaza har lagt till i Malmö.

Ombord finns förnödenheter till befolkningen i Gaza, på land står demonstranter och en rad svenska artister och jublar.

– Jag har skrivit en låt dagen till ära. Den är superpolitisk, säger Mikael Wiehe.

En helikopter surrar över hundratals demonstranter men lyckas inte överrösta dem.

Till slagord som ”From the river to the sea” och ”Free, free Palestine” välkomnas Ship to Gaza-skeppet M/S Handala på Ångbåtsbron i Malmö.

– Vi är cirka 20 länder som samarbetar med vår aktion. Den här båten är en av fyra båtar som ska i väg till Gaza. Det är en politisk aktion för att bryta blockaden, men eftersom situationen är så akut kommer vi också att ha med sjukvårdsutrustning, säger Yomn Kadoura, talesperson för nätverket Stoppa Israel.

expand-left helskärm Jeannette Escanilla, ordförande för organisationen Ship to Gaza, håller tal på kajen när Ship to Gazas M/S Handala lagt vid hamnen i Malmö.

”Orättvist och omänskligt”

Flera personer håller tal för att visa sitt stöd för den palestinska befolkningen och missnöje mot Israels deltagande i Eurovision Song Contest.

– Många som bor i Malmö har släkt i Gaza. Att då hålla en fest i Malmö och ha kul under Eurovision samtidigt som situationen ser ut som den gör i Gaza är orättvist och omänskligt, säger Yomn Kadoura.

På scen uppträder artister som Mikael Wiehe, Stefan Sundström och General Knas.

expand-left helskärm Mikael Wiehe spelade på Ångbåtsbron i hamnen i Malmö.

Wiehe sjöng nyskriven låt

Först ut är Mikael Wiehe med en nyskriven låt.

– Den heter ”Landet växer lite varje dag”. Det syftar på den långvariga israeliska ockupationen av Västbanken. Den har ju gått långsamt fram, men resultaten syns, för varje år blir det färre och färre palestinska områden.

Att låten är politisk är inget Mikael Wiehe hymlar med. Under Eurovision tycker han snarare att det passar helt perfekt.

– För mig är musik politik. Också under Eurovision. För mig är det inget nytt. Jag har levt med politiska motsättningar i över 50 år. Och jag har alltid varit engagerad i frågan om Palestina. Därför var det självklart att delta.