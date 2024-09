Gunilla Perssons namnattack mot Fröken Snusk: ”Fy, fy, fy!”

Hon ville sätta p för porr i ”Svenska Hollywoodfruar”.

Nu går Gunilla Persson till attack mot Mellokonkurrenten Fröken Snusk.

– Det är ett fruktansvärt namn. Fy, fy fy! säger hon.

Gunilla Persson, 64, har landat på svensk Mellomark och har packat med sig sin sedvanliga rättframhet och aversion mot syndigt leverne.

På fredagens presskonferens bekräftades Aftonbladets avslöjande att hon är en av Melodifestivalens artister nästa år, ihop med bland andra Fröken Snusk, och även om hon inte hört talas om epadunkstjärnan som varit på många svenskars läppar de senaste åren skräder hon inte orden när hon får höra om hennes artistnamn.

– Jag skulle inte vilja bli kallad det, det var ju ett fruktansvärt namn. Fy, fy, fy. Alltså, kan hon inte på något bättre?

I ”Svenska Hollywoodfruar” rasade Gunilla Persson mot porrstjärnan Puma Swedes medverkan.

– Hon står för en annan typ av underhållning, som är satans verk. Porr är satans verk. Du vet vad som hände i Sodom och Gomorra, Gud kom in och totalt förgjorde de två städerna. Städerna finns kvar i Israel, jag har besökt Sodom, det är historiska faktum som står i bibeln, sa hon då. Hon hamnade också i ett infekterat dildobråk med Hollywoodfrun Siv Cotton.

När Fröken Snusk får höra om den nya kommentaren om hennes namn skrattar hon.

– Jag känner att, vafan, kom igen. Det är klart man får vara snuskig, Men jag kommer hålla det städat här så hon behöver inte oroa sig.

Du håller det renare, blir det inte nåt snusk i låten?

– Det blir inte jättemycket snusk. Alltså, folk ser mig som att jag bara sjunger om snusk men jag sjunger om väldigt mycket olika. Vi har städade låtar också, så det blir inte som en chock. Men det är klart man ska hålla det städat. Det är ändå inför många yngre och äldre.

Vad känner du kring att tävla mot Gunilla Persson?

– Det är skitkul, jag är svintaggad på att höra.

Och namnet till trots är Gunilla Perssons famn öppen inför epadrottningen.

Kommer du prata med henne?

– Ja, jag kommer prata med alla, vi ska alla vara vänner. Det finns säkert många bra saker i henne även om hon valt ett så konstigt namn.

