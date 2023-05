Eurovision stoppar Ryssland från att rösta

Klausulen som exkluderar ryssarna från ”övriga världen” – trots nya röstningsreglerna

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

LIVERPOOL. För första gången tillåts tittare från hela världen att rösta i Eurovision.

Men EBU har inkluderat en klausul som stoppar tittare i Ryssland från att försöka påverka utgången i tävlingen.

– Vissa territorier har sanktioner riktade mot sig, säger Eurovision-bossen Martin Österdahl.

Nya röstningsregler gör att EBU välkomnar tittare från hela världen att vara med och bestämma vem som vinner Eurovision song contest 2023.

Men i röstningspotten ”resten av världen” ingår ändå inte alla länder.

helskärm Eurovision 2023 hålls i M&S Bank Arena i Liverpool

Eurovisions högsta chef Martin Österdahl bekräftar för Aftonbladet att tittare i Ryssland stoppas från att rösta.

– Ja, där ingår Ryssland, säger han.

”Resten av världen” tillåts rösta

Från och med i år kommer tittare från länder som inte tävlar i Eurovision också att kunna rösta. Det sker via en nätportal och varje röst kostar 0,99 euro, motsvarande drygt 11 kronor. I deltagande länder sker röstning via telefon och då är den begränsad till till 20 röster per telefonnummer, när det gäller ”övriga världen” så gäller begränsningen 20 röster per kreditkort.

helskärm Programledarna Alesha Dixson, Julia Sanina och Hannah Waddingham bjöd in hela världen att rösta i årets Eurovision – men vissa länder är exkluderade

helskärm Eurovision-bossen Martin Österdahl på turkosa mattan under invigningen av Eurovision song contest 2023

Men när Eurovision-arrangören säger att ”resten av världen” kan vara med och rösta i årets Eurovision, så har de också lagt in en brasklapp.

Det gäller bara ”berättigade länder”.

Klausul stoppar Ryssland

Klausulen som stoppar Ryssland från att rösta är formulerad så här:

”Om ditt kreditkort har utfärdats i ett land där betalningen inte kan behandlas av betalningsoperatörer på grund av legala, eller andra regulatoriska skäl, kommer transaktionen att avvisas och rösterna inte att räknas.”

På Aftonbladets fråga om det här innebär att tittare i länder som har ekonomiska sanktioner riktade mot sig, så som Ryssland, inte kan rösta, bekräftar Martin Österdahl att så är fallet:

– Vissa territorier har sanktioner riktade mot sig, och betalningsoperatörer har avbrutit sin verksamhet där, det inkluderar Ryssland. Jag tror det var svar på din fråga.

Har du andra länder som du kan specificera där det inte är möjligt att rösta?

– Vi specificerar inte länder. Vi har krav som du behöver kunna uppfylla, och om du inte kan möta de villkoren, så är det inte möjligt för dig att rösta.

Men någon lista över länder som stoppas från att rösta i Eurovision vill Österdahl inte gå ut med.

Kan du vara mer specifik, var går det inte att rösta?

– Nej, vi går inte ut med en lista över berättigade länder där det går att rösta, det gör vi inte.

helskärm Martin Österdahl är högsta chef för Eurovision song contest på EBU

helskärm Loreen tog sig vidare från semifinalen i Eurovision song contest.

Kastades ut efter invasionen

Ryssland debuterade i Eurovision 1994 och deltog i tävlingen varje år mellan 2000 och 2021, med en seger 2008 som bästa placering.

Efter den ryska invasionen av Ukraina 2022 kastade EBU ut Ryssland ur Eurovision song contest, efter krav från ett flertal tävlande länder.

I protest valde då de två ryska tv-kanalerna VGTRK och Channel One att lämna EBU. Eftersom medlemskap i den europeiska radio- och tv-unionen är ett krav för att kunna tävla i Eurovision Ryssland inte att kunna ställa upp i tävlingen igen förrän om de återigen skulle ansöka och beviljas medlemsskap i EBU.

Sedan 2021 har inte heller Belarus fått tävla i Eurovision. EBU beslutade sig för att utesluta den belarusiska tv-kanalen BTRC för att bolaget inte lever upp till kraven på yttrandefrihet och oberoende.

EU har ekonomiska sanktioner riktade även mot Belarus, inklusive ett förbud mot transaktioner med Belarus centralbank och för fem belarusiska banker att använda betalningssystemet Swift, något som också stoppar tittare i Belarus från att rösta i Eurovision song contest.

Så här ändras röstningen i Eurovision 2023:

arrow Jurygrupperna skrotas helt i semifinalerna – bara tittarna avgör vilka som går till final

Sedan 2009 har en kombination av jurygrupper och tittare röstat i semifinalerna. Det ändras nu och bara telefonrösterna från respektive land kommer att räknas.

Jurygrupperna kommer ändå att rösta och de poängen används i händelse av att ett giltigt resultat inte går att få fram via telefonröster, exempelvis om för få ringer in och röstar.

Först om både telefon- och juryröster måste ogiltigförklaras använder man sig av det omstridda systemet med ett aggregerat resultat där poängen från länder med historiskt liknande röstningsmönster vägs samman för att plocka fram så kallade proxyröster.

arrow Tittare i länder som inte tävlar kommer för första gången kunna rösta online

Tittare i länder som inte tävlar kommer för första gången att kunna rösta i båda semifinalerna och finalen. Dessa röster kommer att räknas samman, bilda ännu en poänggrupp och bilda ännu en poänggrupp.

Detta innebär att det i den första semin kommer att komma röster från de 15 tävlande länderna, Frankrike, Italien och Tyskland av de länder som är direktkvalificerade till final och så från ytterligare en röstningsgrupp, från övriga världen.

I den andra semin kommer det komma poäng från de 16 tävlande länderna, Spanien, Storbritannien och Ukraina av de länder som är direktkvalificerade till final och så från ytterligare en röstningsgrupp, från övriga världen.

Tävlande länder får fortfarande bara rösta i den semi de tävlar i och de direktkvalificerade länderna i den de lottats att rösta i.

arrow Röstning från övriga världen kostar 11 kronor per röst

Röstningen i den här ”resten av världen”-gruppen sker online, via röstningsplattformen www.esc.vote . Man måste registrera sig med ett kreditkort från det land man röstar ifrån.

Varje röst kostar 0,99 euro, drygt 11 kronor och man kan rösta 20 gånger per registrerat kreditkort, på samma sätt som man runt om i Europa kan rösta 20 gånger per telefonnummer. I Sverige kostar en röst 3,60. Hur mycket telefonrösterna kostar i de övriga tävlande länderna, i lokala valutor, kan man se här

arrow Brasklappen: Vissa länder exkluderas ändå från röstningen

EBU har lagt in en brasklapp i regelverket, som gör att vissa länder fortfarande kommer ha svårt att tävla, exempelvis länder som omfattas av olika typer av sanktioner och restriktioner: ”Om ditt kreditkort har getts ut i ett land där betalning inte kan genomföras av legala eller andra regulatoriska skäl, kommer transaktionen att avvisas och rösterna inte att beaktas”.

arrow Jurygrupperna kommer fortfarande att rösta i finalen – men tittarna ges marginellt mer makt

I finalen är jurygrupperna tillbaka, totalt 37 stycken i år, en från varje land som tävlar.

Förutom de 37 jurygrupperna kommer det att lämnas poäng från 37 länders telefonröster och där tillkommer också en 38:e grupp, från de länder som inte tävlar.

Det här innebär att makten i finalen också kommer att innebära en liten övervikt åt tittarrösterna. Varje jurygrupp lämnar poäng enligt skalan 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, totalt 58 poäng. Varje tittargrupp kommer lämna poäng enligt samma skala. Det innebär att det kommer att delas ut 2 146 poäng totalt från jurygrupperna, men 2 204 poäng från tittarna.

Totalt sett innebär det att tittarna får 50,7 procent av makten, medan jurygrupperna står för 49,3 procent av poängen.

arrow Proxyröstning används bara i sista hand

I händelse av att en jurygrupp skulle bli diskvalificerad i finalen kommer poängen från landets telefonröster att dubbleras. Bara då varken telefonröster eller juryröster från ett land kan anses giltiga kommer systemet med proxyröster att kopplas in, där man plockar fram ett aggregerat resultat bestående av en sammanvägning av poäng från länder med historiskt liknande röstningsmönster.