Eva Rydberg och Ewa Roos gör comeback i Melodifestivalen

”Rena rama ding dong” i disco-version

Publicerad: Mindre än 3 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 3 tim sedan

Rena rama discot!

När Eva Rydberg och Ewa Roos gästar Melodifestivalen ger de nytt liv till sin gamla schlagerdänga.

– Är ni med oss och ballar ur nu? frågar Roos publiken i sändningen.

I den andra deltävlingen av Melodifestivalen dyker Eva Rydberg, 78, upp som sidekick till programledaren Oscar Zia, 25.

Som om inte det vore överraskning nog får hon även sällskap av sin radarpartner Ewa Roos, 72. I förra årets Melodifestival tog sig duon till andra chansen med låten ”Rena rama ding dong”. Trots att de där fick se sig slagna av Clara Klingenström, 26, så blev låten en stor hit.

helskärm Så här såg det ut när Eva Rydberg och Ewa Roos tävlade i Melodifestivalen 2021 med ”Rena Rama dingdong”.

Nu gör de comeback i Melodifestivalen, och i en av mellanakterna river de av sin gamla succélåt. Den här gången gör de den dock i en ännu mer fartfylld eurodisco-version.

– Nu har vi hottat upp den här låten så att den når ut till en bredare publik, säger Ewa Roos i sändningen.

– Är ni med oss och ballar ur nu? frågar hon innan de kör igång.

helskärm Eva Rydberg och Ewa Roos gör ”Rena rama ding dong” i disco-version.

helskärm Eva Ryding och Ewa Roos.

Bakom Eva Rydberg och Ewa Roos syns dansare i full disco-mundering. Låten går i ett snabbare tempo och artisterna sjunger både på tyska, finska och engelska.

När låten är slut faller dansarna till marken av utmattning, men Eva och Ewa står starka kvar.

– Ja! skriker de båda och skrattar högt.

Hela texten till disco-versionen av ”Rena rama ding dong”

”A Ding Dong World”

Text & musik: G. Sparrdal, K. Rydberg, A. Lehtonen, R. Li

Come on and wiggle your foot

The knees are moving sideways

Kom och vicka din höft

Nu känns det lite bättre

来吧用力拍手

Lai-ba yong-li paj-shåo

跟着音乐甩头

Gön-dsjö yin-yuä shoai-töo





Why don’t you rocking and roll

Go party go crazy.

Haluan laulaa ja tanssii

haluan laulaa ja tanssii

Refräng:

Hey alle Leute ticka tocka mit uns

Viel Spaß wenn ihr lasst

Eine kleine ding dong

Hey alle Leute ticka tocka mit uns

Viel Glanz wenn ihr tanzt

Eine kleine ding dong

Ding dong, ding dong, ding dong

Eine kleine ding dong

Ding dong, ding dong, ding dong

Eine kleine ding dong

Break:

Hey alle Leute ticka tocka mit uns

Viel Spaß wenn ihr lasst

Eine kleine ding dong

Hey alle Leute ticka tocka mit uns

Viel Glanz wenn ihr tanzt

Eine kleine ding dong

Refräng:

Kom allihopa nicke-docka med oss.

Dansa loss, sing-a-long,

Rena rama ding dong

Kom allihopa nicke-docka med oss.

Man går fram och tillbaks

Rena rama ding dong

Ding dong, ding dong, ding dong

Rena rama ding dong

Ding dong, ding dong, ding dong

Rena rama ding dong

helskärm Eva Rydberg och Ewa Roos med programledaren Oscar Zia.

