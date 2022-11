Aftonbladet avslöjar: Melodifestivalen görs om – igen

Åttonde ändringen av ”sorgebarnet” – så blir upplägget 2023: ”Alla möter alla”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Melodifestivalen kastar om.

Dueller och heat stryks – för att göra upplägget mindre krångligt.

– Egentligen är det nyheten, att vi förenklar så mycket vi kan, säger Melodifestivalens projektledare Anders Wistbacka.

I vintras bytte Andra chansen namn till Semifinal, upplägget från de senaste åren ändrades när dueller omvandlades till heat och de tävlande artisterna mötte varandra fyra mot fyra.

För krångligt, lyder nu domen.

Till nästa år kastar Melodifestivalens redaktion därför om upplägget i uppsamlingsrundan ännu en gång.

– Semifinalen är något som Melodifestivalen har skruvat på genom åren och vi fortsätter att skruva för att se om vi verkligen kan få till den, säger Anders Wistbacka, som är Melodifestivalens nya projektledare.

helskärm Anders Wistbacka.

Alla möter alla

– Tanken är att vi ska ha en väldigt ren semifinal. Helt enkelt att den ska vara rak och tydlig där alla möter alla.

Sammanlagt åtta akter kommer att ha tagit sig vidare till Semifinalen från deltävlingarna. I semifinalen stryker man nu såväl dueller som indelning i heat och istället kommer alla åtta deltagarna att tävla mot varandra.

Men med en tvist.

– Nånstans halvvägs in i röstningen kommer vi att presentera läget just nu, att de här fyra tycker ni tittare just nu ska gå vidare till finalen. Sen får alla nya röster i appen och en möjlighet att fortsätta rösta för att påverka vilka som faktiskt tar sig till final, säger Wistbacka.

I 2022 års semifinal presenterades de fyra finalisterna i slutet av programmet utan någon poängutdelning. Men det ändras också till 2023 års tävling.

helskärm Farah Abadi och Jesper Rönndahl leder Melodifestivalen 2023.

Poängfördelning i rutan

Nu kommer man istället att följa mönstret från deltävlingarna och även i Semifinalen att presentera det slutgiltiga resultatet genom att fördela poäng utifrån de åldersindelade tittargrupperna, samt telefonrösterna.

– Vi utvärderar varje år efter finalen vad vi kan skruva på och hur vi kan göra programmen bättre och nu är vår förhoppning att tittarna ska uppleva det lite rakare och enklare.

Har det känts för tillkrånglat förut?

– Ja, kanske att det kan ha upplevts som lite onödigt komplext helt enkelt.

Sedan deltävlingarna infördes 2002 blir det här det 8:e upplägget på uppsamlingsrundan bland låtar som tittarna röstat vidare i Melodifestivalen, men inte direkt till final.

Andra chansen, Vinnarnas val, Semifinal, jag vill inte kalla uppsamlingsheatet för Melodifestivalens sorgebarn, men är det här det program som varit svårast att få till under åren?

– Jag har inte varit med under åren så jag vet inte hur snacket har gått. Men man vill ju alltid se, går det att göra det lite bättre? Vi tror det, men det får vi också se och utvärdera efteråt, säger Anders Wistbacka.

Så blir Melodifestivalens nya semifinal 2023

Två bidrag från respektive deltävling går vidare till semifinal. Totalt åtta stycken.

Alla åtta bidrag framförs i semifinalen och tävlar mot varandra.

Halvvägs in i omröstningen får tittarna veta ställningen just nu, vilka fyra som ligger bäst till att ta sig till final och vilka som riskerar att åka ut. Dessa presenteras utan inbördes ordning.

Tittarna får nya röster i appen och därmed möjlighet att fortsätta rösta och påverka slutresultatet.

När röstningen stängts kommer poäng att fördelas utifrån hur rösterna har fördelat sig i ålderskategorierna i appen: 3–9 år, 10–15 år, 16–29 år, 30–44 år, 45–59 år, 60–74 år, 75 och äldre, samt telefonrösterna.

Varje tittargrupp delar ut poäng till de fyra akterna som fått flest röster på skalan 12-10-8-5 poäng. Om två bidrag har fått samma totalpoäng från tittargrupperna avgör flest antal röster.

Poängen presenteras i direktsändning så att tittarna kan följa vem som är populärast i respektive kategori och se hur slutresultatet fördelas.

De fyra låtar med högst poäng går till final.

För första gången kommer tittarna att veta vilken av låtarna från semifinalen som var populärast och vilka som fick kämpa för att ta sig till final.

helskärm ”Sean Den Förste Banan” med Sean Banan i Andra chansen i Nyköping 2012.

