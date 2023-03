Melodifestivalen Bevakningen av schlagern presenteras av

Melodifestivalen 2023: Startordningen i finalen

Han får äran att avsluta festen

Publicerad: I går 00.29 Uppdaterad: Mindre än 50 min sedan

Nu är det klart vilka som tävlar i Melodifestivalens final 2023.

Här är alla artister, låtar och hela startordningen.

Den 11 mars är den stora finalen i Melodifestivalen. Den går av stapeln i Stockholm på Friends arena.

Den som öppnar allting är Jon Henrik Fjällgren som tillsammans med Arc North och Adam Woods gör låten ”Where You Are (Sávežan)”.

Avslutar allting gör Paul Rey med låten ”Royals”.

helskärm Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods-

Så här blir startordningen i finalen:

1. Where You Are (Sávežan) – Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods

2. Rhythm Of My Show – Tone Sekelius

3. One Day – Mariette

4. Air – Marcus & Martinus

5. On My Way – Panetoz

6. Never Give Up – Maria Sur

7. Six Feet Under – Smash Into Pieces

8. Where Did You Go – Kiana

9. Släpp alla sorger – Nordman

10. Tattoo – Loreen

11. Mer av dig – Theoz

12. Royals – Paul Rey