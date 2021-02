Anton Ewald: ”Jag kan knappt andas på slutet”

Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

ANNEXET. Han flåsar i mikrofonen under Melodifestivalens genrep.

För att ens kunna genomföra sitt avancerade dansnummer har Anton Ewald sångstöd i kulissen.

– Det finns en trygghet i det så klart, säger han.

Anton Ewald, 27, ser avslappnad ut på scenen, men levererar samtidigt ett så pass avancerat dansnummer i sin scenshow att han knappt kan andas. Mot slutet av numret hörs det hur han flämtar i mikrofonen.

Foto: Peter Wixtröm ”Jag kan knappt andas på slutet”. Anton Ewalds avancerade dansshow gör honom andfådd på scenen.

Efter fredagskvällens genrep skrattar han när det kommer på tal.

– Jag kan knappt andas på slutet. Det är ren vilja som tar mig igenom det. Jag ska försöka hitta ställen där jag kan ta lite andetag, säger han på presskonferensen.

Ökat tempot i låten

Inför tävlingen har han dessutom dragit upp tempot i sitt tävlingsbidrag ”New religion” för att ytterligare försvåra för sig själv.

– Det gav en bättre känsla, säger han.

– Men det är svårt. Jag har aldrig gjort ett så här avancerat dansnummer tidigare, så det är en extrem utmaning.

Önskar jag valt att stå stilla

För att överhuvudtaget kunna genomföra dansshowen och samtidigt kunna sjunga har han röststöd i kulissen. Där finns Melodifestivalens huskör-sångare Lars Säfsund som stöttar Anton Ewald i de jobbigaste partierna.

– Jag tror att för alla artister som dansar och sjunger samtidigt så är det viktigt och det finns en trygghet i det. Jag tror att det är viktigt för alla som gör väldigt avancerade nummer, säger han.

Den sista minuten av låten är extra jobbig på scenen.

– Under sista minuten önskar jag att jag hade valt att stå stilla alla mina tre minuter. Men jag känner att jag måste bjuda på show och det är alldeles för kul att köra, så det får vara lite andfått på slutet, säger han.

Foto: Peter Wixtröm Anton Ewald under genrepet inför Melodifestivalen 2021.

