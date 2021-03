Spelbolagen: Hen vinner Melodifestivalen 2021

Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 13 mars 2021 kl. 18.51

Uppdaterad: 13 mars 2021 kl. 19.34

Tolv finalister ska bli en vinnare.

I kväll avgörs Melodifestivalen – och enligt spelbolagen är det Tusse eller Eric Saade som tar hem segern.

Därefter skenar oddsen inför kvällens bidrag iväg rejält.

Fem veckor och deltävlingar har passerat och Melodifestivalen börjar lida mot sitt slut. Men först ska den stora vinnaren koras i kväll.

Precis som Aftonbladets Markus Larsson spår i kulan, är det Tusse som vinner hela kalaset.

Foto: Nils Petter Nilsson. Tusse.

De är förhandstippade segrare

Tusses ”Voices” och Eric Saades ”Every minute” har mycket låga odds hos spelbolagen, vilket talar för att många har förhandstippat dem som segrare.

Tusse förväntas kamma hem storsegern i kväll. Enligt Eurovisionworld ligger oddsen mellan 1,38 och 1,40 gånger pengarna, om man tippar att ”Voices” är svenska folkets favoritlåt i år.

En bit efter följer Eric Saade. Oddsen ligger mellan 4,50 och 5,50 gånger pengarna, om ”Every minute” vinner.

Foto: MAGNUS SANDBERG Dotter.

Topp fem

Därefter fortsätter oddsen att öka en hel del.

Om man ska tro på det som spelbolagen förutspår, kommer Dotters bidrag ”Little tot” komma på en tredje placering. Där ligger oddsen på 9,00 och 12,50 gånger pengarna.

Och någonstans på en fjärde placering kommer förra årets vinnare The Mamas med bidraget ”In the middle” där oddsen är allt från 12,00 till 15,00 gånger pengarna.

Oddsen drar iväg

Sedan drar oddsen iväg. Någonstans i mitten kommer Clara Klingenström, Danny Saucedo och Charlotte Perrelli enligt oddsen som ligger mellan 29,00 till 67,00 gånger pengarna.

Anton Ewalds, Klara Hammarström och Paul Reys odds är höga och ligger mellan 101,00 och 251,00.

Bottentippade

Bottentippade är Alvaro Estrellas ”Baila baila” och Arvingarna med tippas att komma sist i tävlingen med ”Tänker inte alls gå hem”.

