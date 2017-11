Edward Blom är klar för Melodifestivalen

Edward Blom.

Edward Blom tävlar i Melodifestivalen.

Även musikalstjärnan Emmi Christensson är klar för tävlingen, enligt Nöjesbladets källor.

Dessutom uppges Jessica Andersson och Emilia Rydberg vara med i SVT:s slutpussel.

Han stod för en av sommarens mest oväntade sommarplågor när gruppen Tonsatt satte musik till hans kommentarer och skapade ”När man festar festar man”.

Nu kan Nöjesbladet avslöja att Edward Blom , 47, ska tävla i Melodifestivalen nästa år.

– Han ska vara helt klar, säger en person med god insyn.

”Phantom of the opera”-stjärnan

Även musikalstjärnan Emmi Christensson , 33, ska tävla i Melodifestivalen nästa år, enligt uppgifter till Nöjesbladet.

Emmi Christensson har gjort roller i bland annat ”Sound of music”, ”West side story” och ”Les misérables”, men är kanske mest känd för sin roll som Christine i ”Phantom of the opera” som hon spelat både i Londons West End och mot Peter Jöback på Cirkus i Stockholm.

Även Johanna Jansson , 30, som framträder under artistnamnet Dotter , är klar för tävlingen. I år deltog hon som en av låtskrivarna till Mariettes ”A million years”, men till nästa år uppges hon medverka som artist.

”Med i pusslet”

Flera personer som vanligtvis är välinformerade uppger att också Jessica Andersson , 44, och Emilia Rydberg Mitiku , 39, finns med i slutpusslet när schlagergeneralen Christer Björkman och Melodifestivalens redaktion fattar beslut kring de sista av de 28 platserna i nästa års tävling.

– ”Big big world”-Emilia hörde jag för några veckor sen att hon var aktuell, men sen har jag inte hört något mer så det är inte alls säkert, säger en uppgiftslämnare.

– Jessica Andersson finns med i pusslet, men jag vet inte om hon är klar än. Det verkar inte vara en ballad den här gången utan mer upptempo i så fall, säger en annan av Nöjesbladets källor.

SVT kommer att presentera samtliga artister vid en presskonferens på tisdag 28 november.

FAKTA Artister i Melodifestivalen 2018 Enligt Nöjesbladets källor: 1. Stiko Per Larsson (från ”P4 nästa”) 2. Samir & Viktor 3. Mendez 4. Benjamin Ingrosso 5. Felix Sandman 6. Sigrid Bernson 7. Ida Redig 8. John Lundvik 9. Olivia Eliasson 10. Kikki Danielsson 11. Martin Almgren 12. Jonas Gardell 13. Kalle Moraeus 14. Kamferdrops 15. Renaida Braun 16. Edward Blom 17. Emmi Christensson 18. Dotter Med i slutpusslet, men som ännu inte fått slutgiltigt besked, alternativt inte själva tackat ja ännu: Alcazar Jessica Andersson Emilia Rydberg Mitiku Läs mer

