Charlotte Perrelli på plats i Lissabon: ”Håller tummarna”

MELODIFESTIVALEN 11 maj 2018 22:00

LISSABON. Här stöttar Perrelli Benjamin på plats.

Sent i går kväll landade den tidigare ESC-vinnaren i Lissabon för att heja fram Benjamin Ingrosso till vinst i Eurovision song contest.

– Han är grymt stabil, säger hon.

Hon har själv vunnit hela kalaset.

Nu vill Charlotte Perrelli, 43, heja fram en ny vinnare.

Sent i torsdags kväll anlände hon, maken Anders Jensen, 41, och deras gemensamma barn, till Portugal för att visa sitt stöd för Benjamin Ingrosso, 20, i Eurovision song contest 2018.

– Det känns väldigt skönt att få vara med i ett sådant här spektakel och inte vara huvudperson utan få stå vid sidan om och bara njuta och uppleva detta. Detta är skitkul, säger hon.



1 av 2 | Foto: AFTONBLADET Charlotte Perrelli och Benjamin Ingrosso.

Tippar topp-placering

På fredagseftermiddagen möttes den forna vinnaren och årets svenska hopp upp på den svenska delegationens hotell i Lissabon. Där uttryckte Charlotte, som tidigare var gift med Benjamins farbror Nicola, sin beundran över hans insats i tävlingen hittills.

– Han är grymt stabil och man är aldrig orolig. Jag och Benjamin stod på scen ihop första gången när han var fyra år så jag vet att han är att lita på. Jag vet att han är trygg och samlad vi sådana här tillfällen och att nervositeten inte spelar honom ett spratt.

Charlotte Perrelli tror stenhårt på Sveriges bidrag.

– Jag tippar absolut sämst topp fem. Jag tror faktiskt att det borde gå så bra. Det är en positiv feeling och det ser man på bettinglistor, och de brukar vara ganska talande. Det är positivt att den här låten skiljer sig så mycket från alla andra. Vi håller tummarna att Europa tycker som vi.

Hejar i arenan

Perrelli vann Eurovision med ”Take me to your heaven” 1999 och kom på artonde plats med ”Hero” nio år senare. Men tävlingserfarenheten till trots har hon bara gett Benjamin ett råd.

– Det väl att komma ihåg att ha kul och njuta, för det går över så fort och då vill man liksom inte åka hem och bara minnas att man var nervös och fokuserade för mycket på dåliga saker, säger Benjamin.

På lördag kväll hejar Charlotte Perrelli på plats i Altice arena.

– Du kommer ha kaos för alla kommer dra i dig. Fansen här blir galna när jag säger att Charlotte kanske kommer, de börjar gråta och darrar. Du är gudinna här, säger Benjamin.

