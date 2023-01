Startordningen i Melodifestivalen 2023 – Eurovisionvinnaren sist ut

Hela listan – Tone Sekelius först ut och Loreen sist

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

Melodifestivalen 2023 inleds med Tone Sekelius och avslutas med tidigare Eurovisionvinnaren Loreen.

Här är hela startordningen.

Karin Gunnarsson, Melodifestivalens tävlingsproducent, förklarar tanken bakom att Tone Sekelius, 25, får inleda tävlingen med att hon fick ”ett rejält genombrott hos tittarna och publiken i förra årets Mello”.

Vidare säger hon i en kommentar:

”Det blir spännande att se hur norska Marcus & Martinus tas emot av svenska folket och vår Eurovisionvinnare Loreen, som många längtat efter, avslutar i Malmö. Det är ett väldigt starkt och omväxlande startfält.”

Här är hela startordningen, deltävling för deltävling.

Deltävling 1 i Göteborg, 4 februari:

1. Tone Sekelius – ”Rhythm of my show”

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Dino Medanhodzic, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Tone Sekelius

2. Loulou LaMotte – ”Inga sorger”

Låtskrivare: Jonas Thander, Loulou LaMotte

3. Rejhan – ”Haunted”

Låtskrivare: Albin Johnsén, Mattias Andréasson, Pontus Söderman, Tilde RONIA Wrigsell

4. Elov & Beny – ”Raggen går”

Låtskrivare: Johan Werner, Kristian Wejshag, Mattias Elovsson, Oscar Kilenius, Tim Larsson

5. Victor Crone – ”Diamonds”

Låtskrivare: David Lindgren Zacharias, Peter Kvint, Victor Crone

6. Eva Rydberg & Ewa Roos – ”Länge leve livet”

Låtskrivare: Emil Vaker, Henric Pierroff, Kalle Rydberg

7. Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods – ”Where You Are (Sávežan)”

Låtskrivare: Arc North, Calle Hellberg, Jon Henrik Fjällgren, Joy Deb, Oliver Belvelin, Richard Lästh, Tobias Lundgren, William Segerdahl

Deltävling 2 i Linköping, 11 februari:

1. Wiktoria – ”All my life (Where have you been)”

Låtskrivare: Herman Gardarfve, Melanie Wehbe, Patrik Jean, Wiktoria Johansson

2. Eden – ”Comfortable”

Låtskrivare: Benjamin Rosenbohm, Eden Alm, Emil Adler Lei, Julie Aagaard

3. Uje Brandelius – ”Grytan”

Låtskrivare: Uje Brandelius

4. Panetoz – ”On my way”

Låtskrivare: Anders Wigelius, Daniel Nzinga, Jimmy Jansson, Nebeyu Baheru, Njol Badjie, Pa Modou Badjie, Robert Norberg

5. Tennessee Tears – ”Now I know”

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Jonas Hermansson, Thomas Stengaard, Tilda Feuk

6. Maria Sur – ”Never give up”

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Laurell Barker

7. Theoz – ”Mer av dig”

Låtskrivare: Axel Schylström, Jakob Redtzer, Peter Boström, Thomas G:son

Deltävling 3 i Lidköping, 18 februari:

1. Paul Rey – ”Royals”

Låtskrivare: Dino Medanhodzic, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Liamoo, Paul Rey

2. Casanovas – ”Så kommer känslorna tillbaka”

Låtskrivare: Henrik Sethsson, Mikael Karlsson

3. Melanie Wehbe – ”For the show”

Låtskrivare: David Lindgren Zacharias, Herman Gardarfve, Melanie Wehbe

4. Nordman – ”Släpp alla sorger”

Låtskrivare: Jimmy Jansson, Thomas G:son

5. Laurell – ”Sober”

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Andreas Stone Johansson, Laurell Barker, Thomas Stengaard

6. Ida-Lova – ”Låt hela stan se på”

Låtskrivare: Andreas ”Giri” Lindbergh, Ida-Lova Lind, Joy Deb, Linnea Deb

7. Marcus & Martinus – ”Air”

Låtskrivare: Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb, Marcus Gunnarsen, Martinus Gunnarsen

Deltävling 4 i Malmö, 25 februari:

1. Kiana – ”Where did you go”

Låtskrivare: Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb

2. Signe & Hjördis – ”Edelweiss”

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Jimmy Jansson, Myra Granberg

3. Smash Into Pieces – ”Six feet under”

Låtskrivare: Andreas ”Giri” Lindbergh, Benjamin Jennebo, Chris Adam, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb, Per Bergquist

4. Mariette – ”One day”

Låtskrivare: Jimmy Jansson, Thomas G:son, Mariette

5. Emil Henrohn – ”Mera mera mera”

Låtskrivare: Emil Henrohn, Jakob Redtzer, Ji Nilsson, Marlene Strand

6. Axel Schylström – ”Gorgeous”

Låtskrivare: Axel Schylström, Herman Gardarfve, Jonas Thander, Malin Halvardsson

7. Loreen – ”Tattoo”

Låtskrivare: Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Jimmy Jansson, Loreen, Moa ”Cazzi Opeia” Carlebecker, Peter Boström, Thomas G:son

Semifinalen äger rum den 4 mars i Örnsköldsvik och finalen är i Stockholm den 11 mars.