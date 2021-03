Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Shirley Clamp: ”Risky att ställa upp”

Artisten om veterankampen i Melodifestivalen – programleder istället

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 05 mars 2021 kl. 16.02

Uppdaterad: 05 mars 2021 kl. 16.23

MELODIFESTIVALEN

ANNEXET. Shirley Clamp känner att det är riskfyllt att ställa upp i Melodifestivalen igen.

Speciellt för henne som veteran.

– Åker du ut är det en risk absolut att ta, att man om och om igen är med men inte går vidare.

Det var 2014 som Melloveteranen Shirley Clamp, 48, sist tävlade i Melodifestivalen, där hon blev utslagen i sin deltävling.

Artisten, som programleder Andra chansen tillsammans med nära vännen Christer Björkman, 63, säger att hon alltid har lust att tävla igen. Men bara om det verkligen är rätt låt.

– Det är den känslan jag alltid måste få. För att det är väldigt risky att ställa upp på ett vis, speciellt för oss veteraner höll jag på att säga, oss gamla, säger hon på fredagens presskonferens.

Så länge den låten inte finns avstår hon hellre från att vara med.

Vad är det du känner är risky för dig som veteran?

– För alla oss egentligen, jag pratar med mina kompisar och kollegor om det. Ska man vara med där, visst man kan se det som att man bara vill uppdatera sig och påminna folk om hur fantastisk man är. Men det är också en tävling.

Foto: Jimmy Wixtröm Shirley Clamp och Christer Björkman under presskonferensen.

Hon fortsätter:

– Jag har testat allt förvisso, jag har hamnat sist, jag har gått till Andra chansen, jag har gått till final och kommit tvåa och allting. Men känslan är väl ändå när man går in i det att du vill att det ska gå väldigt bra och det finns ingen garanti. Så åker du ut är det en risk absolut att ta, att man om och om igen är med men inte går vidare. Då är det viktigt att låten verkligen gifter sig med mig så att jag kan gå med huvudet högt därifrån.

Foto: Jimmy Wixtröm Shirley Clamp leder Andra chansen med Christer Björkman.

Shirley Clamp säger att hon får låtar skickade till sig som hon känner är fina, men att den rätta känslan inte finns där.

– Men drömmen och känslan finns alltid, jag älskar Mellon.

Andra chansen sänds lördag 20:00 i SVT och på SVT play.

Schlager manager – så tävlar du

✓ Gå in på manager.aftonbladet.se

✓ Alla med Plus tävlar utan extra kostnad.

✓ Har du Pluskonto kan du skapa upp till fem ”lag” och dela med barn och familj.

✓ Att skaffa Plus kostar 29 kr första månaden, därefter 99 kr - fritt att säga upp när du vill.

Regler

✓ Vid varje av de fyra deltävlingarna: Tippa vilka två bidrag som går direkt till final och vilka två som går till Andra chansen.

✓ Andra chansen: Välja vilka fyra bidrag som vinner de fyra duellerna.

✓ Finalen: Tippa rätt placering på alla 12 finalister.

✓ Utslagsfråga: Vinnarens totalpoäng i finalen.

OBS! Du kan anmäla dig redan nu på manager.aftonbladet.se men det går också att byta dina tips fram till att röstningen stänger för varje deltävling.

Priser

1-3:e pris: Apple iPhone 12 64 GB (värde 9900 kr).

Du kan också vinna bonuspriser i Aftonbladets schlagerexpert Tobbe Eks egen liga, anslut till #jagslårtobbeek inne i spelet (iPad i första pris).

Där kan du också skapa din egen "hashtag-liga" och utmana vänner.



All info hittar du på manager.aftonbladet.se

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 05 mars 2021 kl. 16.02

LÄS VIDARE