Juryn fällde tittarfavoriten Anders Bagge – kom tvåa i Melodifestivalen

”Jag vann ju egentligen, i Sverige”

Publicerad: I går 22.42 Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

Han var folkets etta.

Men den internationella juryn fällde Anders Bagge i Melodifestivalen.

– Jag hade ingen chans, säger han.

Cornelia Jakobs blev segrare i Melodifestivalen.

Folket gav dock betydligt fler poäng till Anders Bagge – som slutade tvåa.

– Jag hade ingen chans, jag är bra på matte och räknade ut: nu kommer jag tvåa. Eller nu ljög jag, det var Thomas G:son som räknade ut det. Men jag är jätteglad, säger Anders Bagge.

Han har kämpat mot nerverna under årets upplaga men inför finalen lugnade allt ner sig.

– Jag njöt av varenda sekund. Jag har återvunnit kärleken till musiken och att kunna spela. Kan jag våga kan andra våga.

helskärm Anders Bagge.

Bagge: Jag vann ju egentligen

Och nu är han redo för fler offentliga framträdanden.

– Jag får ringa Céline (Dion) nu, säger han och skrattar.

– Nej men, jag har fått några spelningar som jag tackat ja till.

Svenska folket ville se dig i Eurovision, det ville inte juryn som satte dig på en sjundeplats. Hur går dina tankar?

– Name of the game. Jag har inte riktigt landat i det. Men frågar du mig så här… det är klart, jag vann ju egentligen, i Sverige. Men med facit i hand så tror jag att det här var det bästa. Det är det bästa för oss att vi skickar iväg Cornelias låt. Den är mycket välskriven och hon sjunger fruktansvärt bra.

Han fortsätter:

– Jag går tillbaka till min ek och luktar på mina blommor och är fruktansvärt nöjd. Precis som tjuren Ferdinand. Det är som det ska vara.

helskärm Anders Bagge och Johanna Lind Bagge.

”Det här var perfekt”

Hans fru Johanna Lind Bagge har varit ett starkt stöd bakom kulisserna och under hela hans Melodifestivalen-resa. Hon var nöjd med sin mans insats i finalen:

– Det här var perfekt så, för svenska folket är det som är viktigast för honom. Han njöt, vilket jag såg, så det här var perfekt. Och han älskar ju att vara hemma och med hundarna. Det kunde inte ha blivit bättre, faktiskt. Han är nöjd.

Finalresultatet

Hold Me Closer – Cornelia Jakobs – 146 poäng

Bigger Than The Universe – Anders Bagge 121 poäng

In i dimman – MEDINA – 109 poäng

Bluffin – LIAMOO – 91 poäng

My Way – Tone Sekelius – 84 poäng

Run To The Hills – Klara Hammarström – 83 poäng

Som du vill – THEOZ – 65 poäng

Änglavakt – John Lundvik – 60 poäng

I Can´t Get Enough – Cazzi Opeia – 55 poäng

Freedom – Faith Kakembo – 51 poäng

Innocent Love – Robin Bengtsson – 34 poäng

Higher Power – Anna Bergendahl – 29 poäng

Antal röstande: 1 081 671

5 928 488 kr har samlats in till Radiohjälpen, till förmån för skydd och trygghet för människorna i Ukraina och omgivande länder.

Publisert: Publicerad: 12 mars 2022 kl. 22.42