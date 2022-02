SVT:s hårda ord efter Lillasysters Ukraina-utspel i Melodifestivalen

Mello-chefen ”Inget vi accepterar”

Publicerad: Alldeles nyss

Lillasysters Martin Westerstrand och Max Flövik visade sitt stöd för Ukraina med gulblå naglar i Melodifestivalens sändning.

Nu utreder SVT händelsen – eftersom det kan strida mot kanalens sändningstillstånd.

– Jag kommer att behöva titta på det i efterhand och vi kommer att prata om det under veckan, säger Melodifestivalens chef Anette Brattström.

Medlemmarna i Lillasyster tvekar inte över att uttrycka sina åsikter.

I Melodifestivalens sändning valde sångaren Martin Westerstrand och gitarristen Max Flövik att kuppa in stöd till Ukraina efter Rysslands invasion.

I sändningen syntes tydligt att de båda målat sina naglar som Ukrainas blågula flagga.

– Vi står med Ukraina, Putin kan dra åt helvete. Vi vet att vi inte riktigt får göra den här grejen i den här kontexten, men vi kan inte hålla oss, säger Martin Westerstrand på presskonferensen efter sändningen.

”Så skevt det som händer”

– Det är så jävla skevt det som händer, och vi står så mycket med Ukraina så jag blir fan tårögd när jag säger det och det var viktigt att få göra det här. Putin go and fucking fuck yourself!

helskärm Lillasysters Max Flövik och Martin Westerstrand visar upp sina Ukraina-naglar i Aftonbladets livesändning från Melodifestivalens presskonferens

De blågula naglarna kan ses som en liten subtil markering. Men Melodifestivalens projektledare Anette Brattström är inte nöjd över tilltaget, eftersom SVT enligt sitt sändningstillstånd måste vara opartiska.

Trots att SVT också lyfte krisen i Ukraina i Melodifestivalens fjärde deltävling genom att samla in pengar till utsatta i området via Radiohjälpen markerar Melodifestival-chefen skarpt mot Lillasysters tilltag.

– Jag såg det inte under direktsändningen så att jag kommer att behöva titta på det i efterhand och vi kommer att prata om det under veckan som går tillsammans med dem också för att markera att det här är inget vi accepterar, säger Anette Brattström.

SVT: Vi måste visa båda sidor

Tittarna har i alla fall uttryckt sig positivt över det här, men för er är det något som ni alltså tycker är ett problem?

– Inte åsikten i sig. Och det är precis det här som är problemet, för vi behöver visa ett opartiskt program. Vi måste alltid visa båda sidorna och det har vi inte möjlighet att göra, för vi kan inte kommentera den andra parten i det här fallet.

helskärm Lillasysters Martin Westerstrand med sina Ukraina-naglar i SVT:s direktsändning.

Men i öppningen av programmet tog ju Oscar Zia och Farah Abadi också upp Ukraina?

– Jag tycker att det handlar mer om en humanitär fråga i det fallet. För att det handlar om en hjälp för människor på flykt, i nöd, och som söker trygghet och skydd. Det är en helt annan sak.

Du har en allvarlig ton, är du arg?

– Nej, men jag tycker att det är en allvarlig fråga.

På efterfesten får Lillasysters frontman Martin Westerstrand veta att SVT inte är helt nöjda med hans naglar.

– Är det så? Då får jag väl skippa dem nästa vecka, men jag fick ha dem idag och säga fuck Putin, det var det viktiga, säger han efter att ha fått höra om SVT:s kritik.

Publisert: Publicerad: 27 februari 2022 kl. 00.15