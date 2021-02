Danny Saucedos hälsning till rivalen Eric Saade i SVT

Budskapet på låda i Melodifestivalen

Av: Andreas Hansson

Publicerad: 06 februari 2021 kl. 21.40

Uppdaterad: 06 februari 2021 kl. 22.12

Han snuvades på segern 2011.

I veckans Melodifestivalen gjorde Danny sitt bästa för att döda rivalitetsryktena mot Eric Saade.

Med ett budskap på en låda.

Han kom tvåa efter Eric Saades ”Popular” 2011.

I Melodifestivalens första deltävling under lördagen gjorde Danny Saucedo sitt bästa för att döda rivalitetsryktena – med en kärlekshälsning till den forna vinnaren.

På en av alla lådor i Saucedos show stod Eric Saades namn i ett hjärta.

– Jag tänkte att jag skickar ett litet hjärta, lite kärlek och pepp, en liten flört, säger han.

När kom den idén?

– Den kom i dag. Jag tänkte lägga ut hans nummer också men det blev en annans nummer. Ni får ringa och kolla vems det var.

Foto: SVT Danny Saucedos hjärta till Eric Saade.

Saucedo har gjort sitt bästa för att tona ner fajten tidigare i veckan:

På pappret ser det ut som skapat för en ny duell mellan dig och Eric Saade som tävlar i sista deltävlingen?

– Jaaa. Jag förstår att det kanske ser ut så. Jag har inte hört hans låt, jag har ingen aning, jag vet ingenting om hans nummer. Det var länge sen jag hörde nåt från Eric över huvud taget, jag vet inte vad han har gjort. Det ska bara bli kul och jag hoppas för hans skull att det är en bra låt och han får liksom plats att ta plats, sa han då.

Och du då, vill du vinna Melodifestivalen?

– Att säga nej är ett så jävla osoft svar, dels för de som vill vinna. Där kanske du har mitt svar. Vinsten är inte så viktig för mig. Jag hatar att säga ”det är en vinst bara att få vara med”, men för mig så är det det. För jag kommer få redovisa det jag tycker är kul att göra. Skapa ett monster och sen bara göra det.

Resultat i deltävling 1

Direkt till final: Danny Saucedo med ”Dandi dansa” och Arvingarna med ”Tänker inte alls gå hem”.

Till Andra chansen: Paul Ray med ”The missing piece” och ”Pretender” med Lillasyster.

Femte plats, utslagen: Jessica Andersson med ”Horizon”.

Sjätte plats, utslagen: Kadiatou med ”One touch”.

Sjunde plats, utslagen: Nathalie Brydolf med ”Fingerprints”.

