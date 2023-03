Melodifestivalen Bevakningen av schlagern presenteras av

Planen: Så ska Loreen erövra Europa – igen

Hektiska schemat inför Eurovision

Publicerad: Mindre än 10 min sedan

Intervjuer och framträdanden i tv.

Resor till Spanien, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.

Här är Loreens hektiska schema fram till Eurovision – där hon återigen har chansen att krönas till tävlingens drottning.

– Intresset är jättestort från hela Europa, säger Niklas Torsell, presskontakt på Loreens skivbolag.

Vila efter Melodifestival-segern? Inte för Loreen i alla fall.

Efter några dagars återhämtning har schemat varit fullspäckat, med repetitioner, träning, tidningsintervjuer och tv-framträdanden här hemma i Sverige, men också med mängder av intervjuer med internationell press.

– Loreen har vikt en dag i veckan till intervjuer med utländsk media, som hon gör via telefon eller zoom. Intresset är jättestort från hela Europa. Och det handlar inte bara om Eurovision. Låten har verkligen tagit fart. ”Tattoo” har kommit in på topplistan i omkring 15 länder redan och ligger nu också på Spotifys viral-lista för världen. Vi märker av ett intresse även från USA, säger Loreens presskontakt på skivbolaget Universal, Niklas Torsell.

Växlar upp med turné

Loreen är både spelbolagens och fansens favorit till seger i Eurovision i Liverpool i maj. Men det gör inte att hon lutar sig tillbaka.

Istället växlar Loreen upp ytterligare.

Tillsammans med sitt skivbolag har hon tagit fram en PR-plan för att nå ut till så många som möjligt och visa att succén 2012 med ”Euphoria” inte var en slump.

Med start idag påbörjar Loreen en promotionturné för att träffa fans i norra och södra Europa, göra framträdanden och intervjuer i så väl London som Berlin och Amsterdam och även passa på att träffa flera av de andra ländernas artister.

Fler spelningar

Runt om i Europa arrangeras förfester inför Eurovision, konserter där tävlande artister framför sina låtar och träffar fansen, samtidigt som det finns möjlighet för medieintervjuer och tv-framträdanden.

Att Loreen ska vara med på den stora Eurovision-festen PrePartyES i Madrid under påskhelgen står redan klart. Under onsdagen meddelades också att hon kommer delta vid London Eurovision Party och enligt vad Aftonbladet erfar kommer Loreen dessförinnan också att medverka på Eurovision in Concert i Amsterdam i mitten av april.

– Det är inte helt bestämt ännu, men hon kommer att besöka både Nederländerna och London i april, säger Niklas Torsell.

Loreen och Sverige tävlar i Eurovisions första semifinal, tisdag 9 maj 21:00.

Loreens hektiska schema, dag för dag:

29 - 30 mars Norge

Promo med intervjuer i riksradio, tidningsintervjuer, ska träffa norska vinnaren Alessandra.

7 - 8 april, Madrid, Spanien

Medverkar på Eurovisionfesten PrePartyES, träffar fans och ger intervjuer med spansk och internationell media.

14 - 15 april, Amsterdam, Nederländerna

Promo, intervjuer med press och tv. Sammanfaller med Eurovision in Concert men medverkan där ännu ej bekräftad.

16 - 18 april, London, Storbritannien

Medverkar på London Eurovision Party träffar fans och gör promotionintervjuer med brittisk press.

April, Berlin, Tyskland

Datum ännu inte satt, men heldag för intervjuer med tyska och internationella medier i Berlin planeras.

30 april - 14 maj, Liverpool, Storbritannien

Repetitioner och intervjuer med internationell press i stort sett varje dag på plats i arrangörsstaden.

Övrig tid

Minst en dag i veckan har vikts åt telefon- och videointervjuer med internationell press. Dessutom undersöks möjligheten för Loreen att träffa och göra gemensam promotion med andra Eurovision-artister inför tävlingen, möten som man specifikt hoppas få till är exempelvis med den finska artisten Käärijä och den brittiska Mae Muller.

Övriga dagar repeterar Loreen, är i studion för att spela in ny musik och fortsätter med sin strikta träningsrutin, för att toppa formen och orka göra det fysiskt ansträngande scenframträdandet på plats i Liverpool.