Liamoo brännskadad under eldnumret i Mello

Får vård och ispåse på handen i greenroom

Publicerad 2024-03-09

share-arrow Dela unsave Spara

Liamoo blev brännskadad när han lekte med elden i sitt Mellonummer.

I greenroom fick artisten sjukvårdshjälp och en ispåse att lägga på handen.

– Mitt eldtrick ballar ju lite, säger artisten till Aftonbladet.

Liamoos lek med elden i sitt nummer under Mellofinalen, så pass mycket att han råkade bränna sig på handen under framträdandet.

Efteråt togs han till greenroom där han fick hjälp av sjukvårdare. Han fick också en ispåse att lägga på handen.

På presskonferensen efter sändningen kylde han ännu ner de svedda fingrarna:

– Jag håller dem väldigt hårt mot den här vattenflaskan just nu. Mitt eldtrick ballar ju lite, säger han.

Liamoo förklarar att eld är ett ”levande element” som inte går att kontrollera till hundra procent.

– Det är ett levande element som valde att blåsa lite extra mot mina fingrar när jag höll den.

Han förväntar sig att fingrarna kommer att vara ömma även imorgon.

– Det är bara rött och det kommer säkert bli någonting imorgon. Nu försöker jag bara kyla ner det.

chevron-left föregående

expand-left helskärm chevron-right nästa 1 / 2 Foto: Jimmy Wixtröm

expand-left helskärm

expand-left helskärm Liamoo i greenroom efter framträdandet.

Tidigare trubbel med elden

Liamoo har haft problem med sin eldshow tidigare.

En del av numret är att han ska hålla i en ask med eld som ska se ut som ett litet klot. Under första framträdandet i delfinalen fungerade inte effekten, och inte heller under gårdagens genrep som hölls för publik.

Under genrepet tappade artisten asken och en tekniker fick kasta sig på golvet för att leta efter den i mörkret.

– Jag tänkte bara ”hoppas inte den går sönder”. Den är ju inte jättestark så jag hoppas att den höll bra, sa Liamoo till Aftonbladet efter genrepet i går.

expand-left helskärm

HELA RESULTATET

1. ”Unforgettable” – Marcus & Martinus - 177 p

2. ”Que sera” – Medina - 104 p

3. ”Heroes are calling” – Smash Into Pieces - 90 p

4. ”Give my heart a break” – Cazzi Opeia - 87 p

5. ”Dragon” – Liamoo - 83 p

6. ”Happy that you found me” – Danny Saucedo - 74 p

7. ”When I'm gone” – Maria Sur - 72 p

8. ”Light” – Annika Wickihalder - 63 p

9. ”Effortless” – Jacqline - 61 p

10. ”Back to my roots” – Jay Smith - 46 p

11. ”Awful liar” – Lisa Ajax - 37 p

12. ”It’s not easy to write a love song” – Dotter - 34 p

Fastnålat inlägg Svaret om Medinas budskap från scenen 9 mars 21.08 Emanuel Silva DELA Sami från Medina skrek ut sitt budskap från scenen. Foto: SVT Direkt efter att Medina uppträdde under Mellofinalen skreks ett kryptiskt budskap från scenen. – Ingen är fri förrän alla är fria, sa Sami, som är ena halvan av duon. Aftonbladet har varit i kontakt med duons presskontakt för att få svar kring vad han menade. ”Exakt så som han formulerade sig – ingen är fri förrän alla är fria. I världen, i Mello, på stan, i hemmet”, skriver presstalespersonen. Aftonbladet har sökt SVT som säger att de utreder saken. 9 mars 22.07 DELA Tack för en fantastisk mellofest😍🤩🥰 missofiap



9 mars 22.07 DELA Vilken tävling! Hoppas hela världen kan vara med i Sveriges tävling nästa år!!! Daniel



9 mars 22.06 DELA Ge killarna politisk asyl. Riktig lunch och slippa fryspizza på julafton är skäl nog. Danne



9 mars 22.06 DELA Jag struntar i nationalitet. Jag tycker fel låt vann. Fanns flera andra som var mycket bättre. Dessa har 0 chans i Eurovision. Kanske lika bra då Sverige inte har råd iofs Sanna



9 mars 22.06 DELA Helt suverän låt och snyggt nummer. Bara att bita i det sura äpplet Sverige att Norge var bäst!😂 Katrina Ahlin

Visa fler inlägg

chevron-left föregående

























expand-left helskärm chevron-right nästa 1 / 14 Foto: Robin Lorentz Allard

Alla artister i finalen – startordningen

1. ”When I'm gone” – Maria Sur

Upphov: Anderz Wrethov, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Julie "Kill J" Aagaard, Maria Sur

2. ”Back to my roots” – Jay Smith

Upphov: Jay Smith, Jonas Jurström, Jonathan Keyes, Maria Jane Smith, Victor Thell

3. ”Awful liar” – Lisa Ajax

Upphov: David Lindgren Zacharias, Sebastian Atas, Victor Crone, Victor Sjöström

4. ”Heroes are calling” – Smash Into Pieces

Upphov: Andreas ”Giri” Lindbergh, Benjamin Jennebo, Chris Adam Hedman Sörbye, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb, Per Bergquist

5. ”Give my heart a break” – Cazzi Opeia

Upphov: Ellen Berg, Jimmy Jansson, Moa ”Cazzi Opeia” Carlebecker, Thomas G:son

6. ”Light” – Annika Wickihalder

Upphov: Annika Wickihalder, Herman Gardarfve, Linnea Gawell, Patrik Jean

7. ”Unforgettable” – Marcus & Martinus

Upphov: Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb, Marcus Gunnarsen, Martinus Gunnarsen

8. ”It’s not easy to write a love song” – Dotter

Upphov: Dino Medanhodzic, Johanna "Dotter" Jansson

9. ”Que sera” – Medina

Upphov: Ali Jammali, Anderz Wrethov, Jimmy ”Joker” Thörnfeldt, Sami Rekik

10. ”Dragon” – Liamoo

Upphov: Anderz Wrethov, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Julie "Kill J" Aagaard, Liamoo

11. ”Effortless” – Jacqline

Upphov: Dino Medanhodzic, Jacqline Mossberg Mounkassa, Jimmy Jansson, Moa ”Cazzi Opeia” Carlebecker, Thomas G:son

12. ”Happy that you found me” – Danny Saucedo

Upphov: Kristoffer Fogelmark, John Martin, Michel Zitron, Danny Saucedo