Medina om ordkuppen på Melloscenen: ”Alltid stått för medmänsklighet”

Uppdaterad 2024-03-10 | Publicerad 2024-03-09

Medina kuppade in ett politiskt budskap från Melloscenen på bästa sändningstid i SVT.

– Ingen är fri förrän alla är fria, sa Sami, som är ena halvan av duon, efter numret.

Direkt efter att Medina uppträdde under Mellofinalen skreks ett kryptiskt budskap från scenen.

Efter sändningen utvecklade duon vad de menade med orden – och de säger att de ”menade exakt det som sades” och att det var något de planerat att göra.

– Vi har alltid stått för medmänsklighet. Från första dagen vi började har vi sjungit om alla länder som någonsin har haft det orättvist, säger Ali Jammali.

– Under Melloveckan hade vi jättegärna velat snacka och utveckla hur vi har känt men det har liksom inte varit fokus på det just nu. Så vi vill gärna göra det någon annan gång. Men just de orden känns universella, fyller Sami Rekik i.

Under sändningen var Aftonbladet i kontakt med duons presskontakt för att få svar kring vad Sami menade.

”Exakt så som han formulerade sig – ingen är fri förrän alla är fria. I världen, i Mello, på stan, i hemmet”, skriver presstalespersonen.

SVT: ”Ska prata med dem”

Anders Wistbacka är projektledare för Melodifestivalen.

Han säger att han inte märkte kuppen i sändningen eftersom han hade fokus på annat.

– Jag har inte hunnit lyssna på det själv. Vad jag känner nu är att jag inte vet. Dels har jag inte snackat med dem själv och sedan är det ju inte ett jättetydligt politiskt uttalande. Det är ett uttalande absolut, men vad betyder det? Ingen aning, säger han.

Det är många som har tolkat det som en Israel-Palestinakommentar. Förstår du den tolkningen?

– Jag googlade lite snabbt. Den används också i helt andra sammanhang så jag vet inte. Jag måste snacka med dem själv. Det är ju en livesändning, gjort är gjort så jag får prata med dem.

Wistbackas dom: ”Allmängiltigt”

Efter kuppen har den stora frågan varit huruvida ordkuppen är att anse som politisk och i så fall strider mot SVT:s regler om opartiskhet. På söndagsmorgonen gav tv-kanalen sin bedömning.

”Inga politiska ställningstaganden får ske i Melodifestivalen. Jag bedömer dock att detta uttalande i sig är allmängiltigt och att inga åtgärder behöver tas”, skriver Anders Wistbacka i ett sms.

Medina kom på en andra plats med 104 poäng och snuvades på segern. Vinnarna Marcus & Martinus fick 177 poäng.

