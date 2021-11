Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Omar Rudberg: Om jag vinner så får vi mycket gratisröster till Sverige

Gör comeback i Melodifestivalen efter Netflix-succén

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Efter Aftonbladets avslöjande: Nu bekräftar SVT att Omar Rudberg ska tävla i Melodifestivalen 2022.

Samtidigt ska han också spela in den nya säsongen av Netflix världssuccé ”Young royals”.

– Ja, jag kommer hålla på dag ut och dag in, fram och tillbaka hela tiden, säger han om sin stressiga vår.

Omar Rudberg, 23, väljer att sjunga på engelska när han återvänder till Melodifestivalen 2022 med låten ”Moving like that”.

– Min dröm har alltid varit att satsa internationellt och köra på både engelska och spanska, så jag har slutat skriva låtar på svenska helt. Det här blir typ det första jag gör solo på engelska, med en ny singel i januari och sen Mello och det känns jättebra, det känns mer jag.

helskärm Omar Rudberg.

Rädd att bli sjuk

För en vecka sen kunde Aftonbladet avslöja att Omar Rudberg var högaktuell för Melodifestivalen efter supersuccén i Netflix-serien ”Young royals” och nu har SVT bekräftat att han kommer tävla. Men Melodifestivalen äger rum i februari och mars, samtidigt som den nya säsongen av ”Young royals” också ska spelas in.

Hur ska du få ihop det?

– Ingen aning, haha. Men det ska nog lösa sig. Jag vill ju göra det, jag vill göra allt. Det är bara ett plus på ett plus på ett plus. Det blir en utmaning. Jag hoppas bara att jag inte blir sjuk för jag brukar alltid bli det de två månaderna. Det kan bli kämpigt.

helskärm Edvin Ryding och Omar Rudberg spelar huvudrollerna i ”Young royals” på Netflix.

Omar Rudberg slog igenom som del i pojkbandet FO&O från 2013 till 2017. 2019 tävlade han i Melodifestivalen med ”Om om och om igen” men slogs ut i sin deltävling. Skådespelardebuten i ”Young royals” har gjort att han plötsligt fått över 1,3 miljoner följare på Instagram, men ändå är det musiken som ligger honom närmst om hjärtat.

– Det skulle jag absolut säga. Jag debuterade ju med skådespeleriet nu, men musiken har jag hållit på med sen jag var 10 och seriöst sen jag var 14, så det står jag fast vid och jag jobbar stenhårt i studion för att få fram ett album, säger han.

helskärm Omar Rudberg i Melodifestivalen 2019.

Vill vinna

Är målet att vinna Melodifestivalen så dina fans i Europa får se dig i Eurovision?

– Kan vi vara öppna och ärliga med det här att om jag vinner, så kommer vi få mycket gratisröster till Sverige, kan jag säga. Det tycker jag alla kan ha in mind, hahaha. Alltså, jag skulle väldigt gärna komma till final, men blir det inte så så kommer jag ha fullt upp ändå.

Han beskriver sin tävlingslåt som ”dansvänlig och poppig”.

– Den handlar om att man gillar den här personen, moving like that, att jag älskar när du rör dig så, en nice känsla och att man är kär i hur den personen är.

helskärm FO&O, Felix Sandman, Oscar Enestad och Omar Rudberg under Melodifestivalen 2017.

Tänker du på nån speciell när du sjunger den?

– Eh.. ja, varför inte. Jag kan absolut tänka på nån, men låtidén var inte min från början så det var inte jag som först kom med den.

Jag försökte alltså luska i om det var nån speciell person i ditt liv, det var vad min fråga syftade på.

– Haha, jaha. Nej, det skulle jag inte säga. Men jag tänker på alla jag tycker om, det kan handla om vilken relation som helst.

Melodifestivalen 2022 har premiär lördag 5 februari. Vilken deltävling Omar Rudberg ska tävla i är ännu oklart.

helskärm Omar Rudberg och Edvin Ryding i ”Young Royals”.

