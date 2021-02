Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Efraim Leo bär smycken för närmare halv miljon på scen

”Inte ens jag som får ta hand om dem”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 26 februari 2021 kl. 21.21

MELODIFESTIVALEN

Stylisten kommer fram direkt efter repet för att ta hand om armband, ringar och örhängen.

Efraim Leo bär inlånade smycken för närmare en halv miljon på Melodifestivalens scen.

– Det är lite läskigt, men det ser väldigt fint ut, säger han.

Det ligger i de små detaljerna. Värdefulla diamanter och guld, utan att se pråligt ut. När Efraim Leo, 23, ställer sig på Melodifestivalens scen har han och dansarna på sig ringar, armband och örhängen som är värda över 400 000 kronor, enligt uppgifter till Aftonbladet.

– Jag vet, det är en sjuk grej, säger Efraim Leo och skrattar.

– Dansarna har på sig örhängen och grejer, jag vet inte vad det kostar, men det jag har på min hand kostar 190 000 kronor tror jag, säger han.

Foto: Stina Stjernkvist / SVT ”Lite läskigt”. Efraim Leo bär smycken värda hundratusentals kronor på Melodifestivalens scen.

Smyckena har lånats in för att bäras på scenen och ge den där lilla extra lyxiga känslan.

– Det är lite läskigt, men det ser väldigt fint ut. Så man får tänka på det. Man känner sig lite extra, liksom.

Så fort Efraim Leo och dansarna kliver av åker också smyckena av och låses in.

– Det är inte ens jag som får ta hand om dem, säger Efraim.

Får inte själv hantera smyckena

Det kommer nån annan som tar smyckena?

– Jaja. På en gång.

Han tävlar med låten ”Best of me” som han varit med och skrivit själv.

– Den handlar om hur svårt det är att lämna och glömma nån som man älskar för att man vet att det inte är bra för en.

Foto: Stina Stjernkvist / SVT Diamanter och guld. När Efraim Leo och dansarna tävlar i Melodifestivalen med ”Best of me” bär de smycken värda nästan en halv miljon.

Han sjunger ur egen erfarenhet.

– Jag är ganska van vid heartbreak. Det är ofta så att jag är mer förälskad i nån. Jag är mer kär än vad de är i mig. Det är typiskt.

Senast han fick sitt hjärta krossat var för ett år sen och Efraim Leo är fortfarande singel.

– Det är inte så sorgligt för det blir bra musik efter. Jag skriver bra låtar på grund av det här så jag är ändå ganska tacksam liksom. Man får se det bra i allting, säger han och skrattar.

Schlager manager – så tävlar du

✓ Gå in på manager.aftonbladet.se

✓ Alla med Plus tävlar utan extra kostnad.

✓ Har du Pluskonto kan du skapa upp till fem ”lag” och dela med barn och familj.

✓ Att skaffa Plus kostar 29 kr första månaden, därefter 99 kr - fritt att säga upp när du vill.

Regler

✓ Vid varje av de fyra deltävlingarna: Tippa vilka två bidrag som går direkt till final och vilka två som går till Andra chansen.

✓ Andra chansen: Välja vilka fyra bidrag som vinner de fyra duellerna.

✓ Finalen: Tippa rätt placering på alla 12 finalister.

✓ Utslagsfråga: Vinnarens totalpoäng i finalen.

OBS! Du kan anmäla dig redan nu på manager.aftonbladet.se men det går också att byta dina tips fram till att röstningen stänger för varje deltävling.

Priser

1-3:e pris: Apple iPhone 12 64 GB (värde 9900 kr).

Du kan också vinna bonuspriser i Aftonbladets schlagerexpert Tobbe Eks egen liga, anslut till #jagslårtobbeek inne i spelet (iPad i första pris).

Där kan du också skapa din egen "hashtag-liga" och utmana vänner.



All info hittar du på manager.aftonbladet.se

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 26 februari 2021 kl. 21.21

LÄS VIDARE