Kvällens Mello-låtar läckta – på rysk sajt

Aftonbladet avslöjar: Tess Merkel, Danny Saucedo, Tusse och Charlotte Perrelli bland de drabbade

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 27 februari 2021 kl. 17.20

Uppdaterad: 27 februari 2021 kl. 18.17

MELODIFESTIVALEN

Melodifestivalens låtar fortsätter att läcka.

Återigen är det på den ryska sociala medier-sajten VK som låtar publicerats – och Tess Merkel är en av de drabbade.

Dessutom har flera låtar också lagts upp på den franska streamingtjänsten Deezer.

När SVT på grund av pandemin har låtit en stor mängd Eurovision- och schlagermedier ackreditera sig och få tillgång till uppspelning av låtar och repetitioner via en livesänd stream har återigen flera artister drabbats av att låtarna har publicerats i förväg, strikt emot SVT:s och Melodifestivalens regler.

Tess Merkels, Danny Saucedos och Charlotte Perrellis Melodifestival-låtar har läckt ut på rysk sajt

Den här gången är Tess Merkel en av de drabbade artisterna när hela hennes låt ”Good life” publicerats på ett Eurovision-forum på sajten VK, som brukar beskrivas som en rysk motsvarighet till Facebook.

Aftonbladet kan också avslöja att Tess Merkels och andra tävlingslåtar finns tillgängliga för streaming via den franska streamingtjänsten Deezer.

På den franska streamingtjänsten Deezer kan abonnenterna redan lyssna på Tess Merkels tävlingslåt, innan den visats för Svenska tv-tittare. Även Danny Saucedos och Charlotte Perrellis låtar har lagts ut där.

Aftonbladet kunde inför den första deltävlingen avslöja att någon läckt liveversioner av alla den deltävlingens låtar och publicerat dem på ett forum på samma ryska sajt.

Därefter har finalklara låtar, som redan tävlat i Melodifestivalen, men som ännu inte får släppas offentligt enligt tävlingsreglerna, fortsatt att läggas upp på såväl Youtube som VK och SVT har gång på gång agerat för att få ner bidragen.

Men när Tess Merkels låt nu läckt ut inför hennes deltävling är det oklart om det återigen är någon av de ackrediterade journalisterna eller andra som har tillgång till Melodifestivalens livestreamade repetitioner som har läckt låten.

Även Saucedo och Tusse drabbade

På samma forum på VK finns också Charlotte Perrellis och Danny Saucedos tävlingslåtar. Och dessutom en länk där låtarna kan laddas ner i mp3-format.

Samma tre låtar finns dessutom tillgängliga för streaming på den franska streamingtjänsten Deezer.

På ett annat forum på ryska VK finns också finalklara låtar som Tusses ”Voices” och Anton Ewalds ”New religion” publicerade i videoklipp från respektive deltävling.

Tusses tävlingsframträdande finns publicerat på ett forum på ryska VK.

Även Anton Ewalds låt och framträdande finns på VK, den ryska motsvarigheten till Facebook.

På samma VK-forum kan de med en inloggning på den sociala nätverkssajten också se samtliga tidigare deltävlingar i årets Melodifestival.

Enligt Melodifestivalens regler får inga av tävlingslåtarna släppas förrän de har visats i tv. De låtar som röstats vidare direkt till final får inte släppas förrän efter det fjärde deltävlingen, alltså klockan 21:30 ikväll.

Aftonbladet har sökt Melodifestivalens projektledare Anette Brattström.

Inför den första deltävlingen när hela startfältet hade läckt ut på den ryska sajten VK svarade Melodifestivalens tävlingsproducent Karin Gunnarsson:

”Då det ej är upphovsmän eller ett skivbolag som ligger bakom publiceringen kommer det ej att påverka kvällens tävling”.

