Chatta om finalen i Melodifestivalen 2023

Markus Larsson chattar från Stockholm

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Vem tar hem sångfågeln och blir korad till vinnare av Melodifestivalen 2023?

Nu är det dags för final. Aftonbladets Markus Larsson chattar med er hela kvällen.

Markus Larsson Jag tycker att Smash Into Pieces förtjänar att gå långt i den här finalen, ja. Men i den verkliga världen skulle jag inte ens närma mig gruppens musik med skottsäker väst.

Sverige har alltså ökat med 1% i vinstchans att vinna ESC... Vi vinner i år. Alex

Jag tror Markus egentligen håller tummarna för Smash into pieces, som den gamla rockräv han är. Magnus Johansson

Loreen har en bra låt och en fantastisk röst, men jag undrar vad hon gör med orden som sällan sjungs ut helt. Solisten Visa fler inlägg

Så här är startordningen i finalen:

1. Where You Are (Sávežan) – Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods

2. Rhythm Of My Show – Tone Sekelius

3. One Day – Mariette

4. Air – Marcus & Martinus

5. On My Way – Panetoz

6. Never Give Up – Maria Sur

7. Six Feet Under – Smash Into Pieces

8. Where Did You Go – Kiana

9. Släpp alla sorger – Nordman

10. Tattoo – Loreen

11. Mer av dig – Theoz

12. Royals – Paul Rey