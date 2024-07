Mellochefen om Fröken Snusk-gate: ”Inte bra”

”Får vi uppgifter som vi kan agera på så kommer vi naturligtvis att agera på det”

Mikael Forsell/TT

Publicerad 2024-01-19

Det är olyckligt att anklagelserna om Spotifyfusk överskuggar Fröken Snusks medverkan i Melodifestivalen, tycker projektledaren Anders Wistbacka.

– Naturligtvis är det inte bra. Jag vill ju prata om hennes musik, säger SVT-chefen till TT.

SVT har inga planer på att stoppa Fröken Snusk från Melodifestivalen, trots anklagelserna om att flera låtar som epadunkdrottningen och producenten Rasmus Gozzi gjort har rusat upp på topplistan tack vare manipulerade strömningar. Däribland genombrottslåten ”Rid mig som en dalahäst”.

– Får vi uppgifter som vi kan agera på så kommer vi naturligtvis att agera på det. Men vi har ju ingen möjlighet att gå in i Spotify-strömningar och undersöka vem som har gjort vad. Det kan inte vi göra. Så just nu sitter vi still helt enkelt, säger Anders Wistbacka.

expand-left helskärm Det är inte bara framgången på Spotify som gjort att Fröken Snusk är med i Melodifestivalen, enligt SVT:s projektledare Anders Wistbacka. Arkivbild.

Inga regler

SVT följer samma regler som Eurovision har om vad artister får och inte får göra. I det regelverket finns det inget skrivet om en sådan här situation, så läget är inte glasklart.

– Nej, det finns ingen klausul om antal köpta streams på Spotify. Det gör det ju naturligtvis inte. Utan det blir ju alltid en bedömning från fall till fall, säger Wistbacka.

expand-left helskärm Fröken Snusk är i blåsväder inför Melodifestivalen, men hennes medverkan är inte i fara, enligt projektledaren Anders Wistbacka. Arkivbild.

”Inte så enkelt”

Fröken Snusk sjunger bidraget ”Unga & fria” i den andra deltävlingen i Göteborg den 10 februari och är ett av de största affischnamnen i årets tävling. Hon är en av Sveriges mest omtalade artister de senaste åren. Framgången på Spotify är bara en del av det, konstaterar Anders Wistbacka.

– Hade vi baserat våra medverkande på streaming på Spotify, ja, då hade vi haft ett stort problem. Men det är ju inte så. Självklart är det en del i vår helhetsbedömning, men det är inte så enkelt att komma med i Melodifestivalen.

Fröken Snusk är maskerad och har velat vara hemlig, bland annat för att komma undan uppmärksamheten. Finns det en risk att det här blir för mycket uppståndelse, är ni rädda för att hon hoppar av Melodifestivalen?

– Nej, det är jag inte. Hon vet ju vad hon har gett sig in i och jag förstår att den här frågan blir extra stor på grund av att hon är med i Melodifestivalen. Men den typen av frågor måste ställas till henne.

TT har förgäves sökt Fröken Snusk för en kommentar.