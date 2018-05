Eurovision Song Contest + FÖLJ

Israel vinnare av Eurovision song contest 2018

LISSABON. Israel har vunnit Eurovision song contest.

Sent i natt stod det klart att Netta, 25, tog hem segern I Eurovision i tävlingen med sin låt ”Toy” – en hyllning till metoo-rörelsen.

I greenroom kämpar hon för att hålla tillbaka glädjetårarna.

– Tack så mycket för att ni valde olika, tack för att ni accepterar olikheter mellan oss, tack för att ni firar mångfald, säger hon från scenen.

Kycklingkacklandet gjorde succé.

Netta Barzilai tog hem segern i Eurovision song contest 20 år och tre dagar efter Israels senaste seger i tävlingen med Dana Internationals ”Diva”.

1 av 3 | Foto: Stina Stjernkvist/TT

På scenen fick hon en puss av Salvador Sobral, trots att han tidigare sågat hennes låt.

Tidigt storfavorit

Nettas låt ”Toy” var tidigt fansens favorit till segern och inför Eurovision-repetitionerna hade hon cementerat sig i topp hos vadslagningslistorna. Men efter ett lite svajigt framträdande i sin semi svajade favoritskapet något, men ikväll levererade hon när det gällde som mest och kunde därför ropa hem segern, Israels fjärde i tävlingen.

Och bakom den glada och smittande partylåten finns ett allvarligt budskap som tydligast stavas ut i textraden ”I'm not your toy, you stupid boy” (jag är inte din leksak, du korkade kille).

På vinnarpresskonferensen var hon överlycklig över sin seger.

– Förlåt för min engelska men jag har precis vunnit Eurovision, säger hon och skrattar och berättar att hon inte minns mycket av omröstningen:

– Allt är bara en dimma, säger hon.

Men hade inte mycket till övers för de ”stupid boys” som låten handlar om:

– Jag tror inte att jag behöver säga så mycket mer efter vad som hände ikväll, efter vad som hände ikväll efter att majoriten valde mig.

– Jag behöver bara vara mig själv. Jag firar mig själv oavsett hur stor jag är eller hur högljudd jag är eller vad som. Jag behöver bara vara mig.

Tidigare i veckan sa hon till Nöjesbladet:

– Det är en låt om metoo-rörelsen, hur kvinnor har funnit sina röster. Det är en låt om att att finna sin styrka generellt. Den handlar om de som blivit tillbakahållna, om folk som säger till dig att du inte är smal nog, inte smart nog, inte bra nog att göra något du vill göra, sa hon då.

Favoritskapet har tärt på Netta och under invigningsceremonin förra söndagen hoppade hon av från röda mattan efter mindre än halva vägen och lämnade hundratals fans besvikna och lika många journalister utan de eftertraktade bilderna och intervjuerna.

När Nöjesbladet träffade henne tidigare i veckan berättade hon att hon inte sovit alls under sin tid här i Lissabon.

För att kunna hålla sig fokuserad har hon i stället ägnat sig åt ständiga repetitioner.

– Jag sover inte. Jag har ett hotellrum, men jag sover inte i det. Jag övar i stället. Jag åker på sightseeing för att hålla mig lycklig och jag repeterar och det får mig också lycklig. Jag älskar att jobba och jag är en arbetsnarkoman.

Nobbade Salvadors diss

Inför finalen sågades Netta också fullständigt av förra årets vinnare Salvador Sobral. På en fråga från den portugisiska tidningen Publico om han hört några av årets låtar svarade han att han av misstag råkat lyssna på Nettas låt ”Toy”:

– Youtube tvingade mig att se det. Som teknologi är. Youtube trodde att jag skulle gilla den israeliska låten så jag öppnade den och en fruktansvärd sång kom fram. Jag tänkte : ”Tack, Youtube, men inte här”. Jag har tur som inte behöver lyssna på något i år, sa Salvador Sobral i intervjun.

Men Netta vägrade nappa på betet och svarade bara via Twitter:

”Vill bara skicka kärlek till Salvador, och till alla artister i alla genrer”.

När hon på vinnarpresskonferensen får en fråga om hur det kändes att Salvador Sobral räckte över segerpokalen till henne svarar hon lika diplomatiskt:

– Angående Salvador så kände jag att han respekterade mig när han överräckte den stora glasmikrofonen. Jag kände att han respekterade mig och jag vill bara skicka kärlek till honom.

Israel har tävlat i Eurovision sedan 1973 och har vunnit tävlingen tre gånger tidigare, 1978 med Izhar Cohens ”A-ba-ni-bi”, igen året därpå med Milk & Honeys ”Hallelujah” och senast 1998 när Dana International tog hem segern med ”Diva”.

FAKTA Resultatet från Eurovision 2018 1. Israel: 529 poäng 2. Cypern: 436 poäng 3. Österrike: 342 poäng 4. Tyskland: 340 poäng 5. Italien: 308 poäng 6. Tjeckien: 281 poäng 7. Sverige: 274 poäng 8. Estland: 245 poäng 9. Danmark: 226 poäng 10. Moldavien: 209 poäng 11. Albanien: 184 poäng 12. Litauen: 181 poäng 13. Frankrike: 173 poäng 14. Bulgarien. 166 poäng 15. Norge: 144 poäng 16. Irland: 136 poäng 17. Ukraina: 130 poäng 18. Nederländerna: 121 poäng 19. Serbien: 113 poäng 20. Australien: 99 poäng 21. Ungern: 93 poäng 22. Slovenien: 64 poäng 23. Spanien: 61 poäng 24. Storbritannien: 48 poäng 25. Finland: 46 poäng 26. Portugal: 39 poäng LÄS MER

