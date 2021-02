Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

De är favoriter i kväll – enligt spelbolagen

Oddsen på bidragen i sista Mello-deltävlingen

Av: Amanda Hällsten

Publicerad: 27 februari 2021 kl. 18.05

Uppdaterad: 27 februari 2021 kl. 18.18

MELODIFESTIVALEN

Nu går den fjärde deltävlingen i Melodifestivalen av stapeln.

Enligt de svenska spelbolagen är Eric Saade och The Mamas kvällens solklara segrare.

Därefter ökar oddsen inför kvällens bidrag rejält.

Nu är det dags för den fjärde deltävlingen i Melodifestivalen. Om bara några timmar står det klart vilka av kvällens sju bidrag som kommer tävla i finalen om två veckor.

Precis som Aftonbladets Markus Larsson spår i kulan, finns det bara två storvinnare ikväll.

Två sticker ut

Eric Saade och The Mamas odds hos spelbolagen är mycket låga, vilket talar för att många har förhandstippat dem som segrare i kvällens fjärde deltävling. Markus Larsson håller med, endast de kan utmana Tusse i Mello-finalen.

Saades låt ”Every minute” förväntas kamma hem flest röster ikväll. Enligt Eurovisionworld ligger oddsen mellan 1.03 och 1.1 gånger pengarna, om man tippar Saade som vinnare.

Foto: SVT och JIMMY WIXTRÖM The Mamas och Eric Saade är favoriter, medan Tess Merkel och Efraim Leo tippas gå till Andra chansen.

Tätt efter, följer förra årets Mellovinnare The Mamas med bidraget ”In The Middle”. Oddsen ligger mellan 1.07 och 1.15 gånger pengarna, om The Mamas än en gång går till melodfestival-final.

De går till andra chansen

Därefter ökar oddsen en hel del.

Om man ska tro på det som spelbolagen förutspår, kommer Tess Merkels bidrag ”Good Life” och Efram Leo, med låten ”Best Of Me”, att få varsin biljett till Andra chansen efter kvällens tävling.

Oddsen varierar en hel del, ifall man förhandstippar att de två bidragen kommer gå direkt till final – mellan 4 och 13 gånger pengarna står i så fall på spel.

De kommer sist

Chanserna för att dansbandet Sannexs ska få möta dansbandsveteranerna Arvingarna i finalen, ser små ut. Enligt spelbolagens odds kan bandet, med låten ”All Inclusive”, möjligtvis ta sig till andra chansen.

Clara Klingenström med bidraget ”Behöver inte dig idag” kommer enligt bettingbolagens odds sexa i kvällens tävling.

Allra sist förhandstippas Lovad, med låten ”Allting är precis likadant”, att komma i den fjärde deltävlingen.

