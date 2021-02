Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Eric Saade föll på rumpan efter finalplatsen i Melodifestivalen

”Hade kunnat släpa mig fram och tillbaka” – Saade till final med The Mamas

Av: Andreas Hansson , Natalie Demirian

Publicerad: 27 februari 2021 kl. 21.42

Uppdaterad: 28 februari 2021 kl. 00.21

MELODIFESTIVALEN

ANNEXET. Svenska folket föll för Eric Saade och The Mamas – som tog sig direkt till final.

Efter den säkrade finalplatsen föll Eric Saade själv på rumpan i segershowen.

– Det bara svartnade, säger han efteråt.

Eric Saade, 30, föll rakt i golvet när hans dansare Fredrik "Benke" Rydman drog honom bakåt under omsjungningen av låten ”Every minute” efter finalbeskedet.

Artisten fann sig snabbt och kastade sig skrattande upp på benen igen.

Eric Saade flämtade när han fick frågan av Christer Björkman efteråt om vad som hände.

– Det bara svartnade för mig för första gången i live-tv.

Vad hände, trillade du?

– Nej men jag var bara så glad tror jag.

Efteråt förklarade Eric Saade för Aftonbladet vad som egentligen hände.

– Jag skyller på Benke Rydman. Jag visste det, för när det går bra vill han gärna göra pranks. Han gjorde det helt medvetet och jag garvade för jag visste att han skulle göra det. Det var tur att han släppte, för jag vet att han hade kunnat släpa mig fram och tillbaka över hela scenen resten av numret, för han har inga gränser. Men det var kul.

Vad sa han efteråt?

– Nej, vi skrattade mest.

”Blir rörd”

Artisten, som har tävlat i Melodifestivalen tre gånger tidigare, och vann hela tävlingen för tio år sedan med ”Popular”, säger att han blev rörd över svenska folkets fortsatta stöd.

– Jag blir rörd. Varje gång har jag skickats direkt till final, det är ganska sjukt eftersom det är fyra gånger nu. Det var en konstig känsla. Jag är jättelättad. Den här gången gjorde jag det rakt från hjärtat, det här hade jag inte vågat göra för fem-tio år sedan, säger han och fortsätter:

– Man ville nästan gråta lite för hur vackert det är att man får passera direkt till nästa del.

Artisten säger på presskonferensen att han inte hunnit prata med flickvännen Hanna Schönberg ännu. Nu ska han fira genom att åka hem och dricka vin.

– Jag har inte druckit vin på länge, jag älskar vin. jag ska försöka prata med hela svenska folket på sociala medier och få alla att förstå hur glad jag är, säger han.

Saade gick vidare till final ihop med fjolårets vinnare The Mamas.

The Mamas: ”Precis slutat gråta”

Ashley Haynes, 34, Loulou Lamotte, 39, och Dinah Yonas Manna, 39, var märkbart berörda efteråt och hade precis torkat glädjetårarna.

– Det känns jättebra, vi är superrörda och tacksamma. Mycket känslor, säger Dinah Yonas Manna.

Hon säger att hon ska fira med att spela pingis med Sannex, medan Loulou Lamotte är sugen på att dricka vin. Ashley Haynes är mer inne på Loulou Lamottes spår och säger att hon ska fira med drinkar.

– Mina kinder gör ont för att jag ler så mycket. Jag är så glad och tacksam, ren lycka, säger hon.

– Jag har precis slutat gråta. Det här året har varit så otroligt märkligt, vi har gått igenom så mycket både personligt och professionellt. Vi har jobbat så länge för det här, det är en riktig urladdning, säger Dinah Yonas Manna.

”Best of me” med Efraim Leo och ”Behöver inte dig” med Clara Klingenström tog sig vidare till Andra chansen.

Foto: SVT Dansaren Benke Rydman drog Eric Saade baklänges som ett prank.

Foto: SVT

De är klara för finalen

Arvingarna - ”Tänker inte alls gå hem”

Danny Saucedo - ”Dandi Dansa”

Anton Ewald - ”New religion”

Dotter - ”Little tot”

Charlotte Perrelli - ”Still young”

Tusse - ”Voices”

Eric Saade - ”Every Minute”

The Mamas - ”In the middle”

Duellerna i Andra chansen

DUELL 1

Alvaro Estrella - ”Baila Baila”

Lillasyster - ”Pretender”

DUELL 2

Paul Rey - ”The missing piece”

Frida Green - ”The Silence”

DUELL 3

Eva Rydberg & Ewa Roos - ”Rena rama ding dong”

Clara Klingenström - ”Behöver inte dig”

DUELL 4

Klara Hammarström - ”Beat of Broken Hearts”

Efraim Leo - ”Best of me”

Schlager manager – så tävlar du

✓ Gå in på manager.aftonbladet.se

✓ Alla med Plus tävlar utan extra kostnad.

✓ Har du Pluskonto kan du skapa upp till fem ”lag” och dela med barn och familj.

✓ Att skaffa Plus kostar 29 kr första månaden, därefter 99 kr - fritt att säga upp när du vill.

Regler

✓ Vid varje av de fyra deltävlingarna: Tippa vilka två bidrag som går direkt till final och vilka två som går till Andra chansen.

✓ Andra chansen: Välja vilka fyra bidrag som vinner de fyra duellerna.

✓ Finalen: Tippa rätt placering på alla 12 finalister.

✓ Utslagsfråga: Vinnarens totalpoäng i finalen.

OBS! Du kan anmäla dig redan nu på manager.aftonbladet.se men det går också att byta dina tips fram till att röstningen stänger för varje deltävling.

Priser

1-3:e pris: Apple iPhone 12 64 GB (värde 9900 kr).

Du kan också vinna bonuspriser i Aftonbladets schlagerexpert Tobbe Eks egen liga, anslut till #jagslårtobbeek inne i spelet (iPad i första pris).

Där kan du också skapa din egen "hashtag-liga" och utmana vänner.



All info hittar du på manager.aftonbladet.se

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 27 februari 2021 kl. 21.42

LÄS VIDARE