Lika spännande som stearin

MELODIFESTIVALEN 27 november 2018

Tonartshöjningen uteblev igen.

Artistpresentationen var lika spännande som stearin.

Det är väl som det ska vara.

Att precis ingenting borde ha fått någon att ramla baklänges kan bero på min kollega Tobbe Ek.

Noggranna läsare av Aftonbladet vet redan att mister Ek hade avslöjat 24 namn av 28 innan presskonferensen började.

Ok, han missade Lisa Ajax.

Men att Ajax tävlar i Melodifestivalen är ungefär lika uppseendeväckande som ett vitt stearinljus på första advent.

Rätta mig om mig har fel, men det känns som att det har hänt förr.

Alla som letar efter uppseendeväckande namn bland årets artister får även i år uppleva en fruktlös skallgång.

Topparna och överraskningarna tycks vara omöjliga att få till. I just det fallet får SVT noll poäng. Den som exempelvis önskade sig Agnes, vilket faktiskt vore en liten skräll i det här sammanhanget, får vänta ett tag till.

Mixen är annars väldigt Melodifestivalen. Ni kan den nu.

Unga okända namn med många följare på Instagram, lite äldre talanger som har synts i ”Idol”, en ändlös rad av mer eller mindre nödvändiga repriser som jagar nya hits, en gammal medlem från Alcazar och Jan Malmsjö.

Jan Malmsjö?

Jajamen, mannen som gjorde rösten som ljusstaken Lumière i Disney-sagan ”Skönheten och odjuret”, en casanova i polerad mässing med glödande veke, är tillbaka i tävlingen 50 år efter att han ställde upp med bidraget ”Hej clown” 1969.

Malmsjös meritförteckning är givetvis längre än så. Som han själv påpekade under pressträffen – han har gjort ”Hamlet” också.

Dramatiken på Dramaten är dock ingenting mot vad som brukar brisera i Melodifestivalen. Är Jan verkligen medveten om vad han ger sig in på? Han möter ju bland annat ”In my cabana”-Margaret i Malmö. Lycka till. Lev livet.

I februari ska Dolly Styles kulörta peruker stångas mot unga män som brukade synas i FO&O, men som nu flyger solo. Andreas Johnson har ställt upp så många gånger vid det här laget att han börjar bli 2000-talets svar på Ann-Louise Hanson (som också är med, lustigt nog).

Och på något sätt ska Wiktoria försöka att göra det omöjliga — vinna tävlingen med en ballad utan att heta Sanna Nielsen.

En sak stod faktiskt ut. Mitt under presskonferensen dök ett gäng upp i ”Game of thrones”-kläder. De måste ha anlitat en havsörn som stylist.

De var väldigt... Ukraina.

Gruppen Pagan Fury spelar någon sorts alvmetal. Sångerskan kallar sig till och med för Arwen, förmodligen efter alvdrottningen i ”Sagan om ringen”. Hon som i filmen med samma namn hade hoben Frodo i famnen när hon muckade med ringvålnader och sa de odödliga orden:

”If you want him, come and claim him.”

Pagan Furys musik är bland det värsta jag har hört.

De passar Melodifestivalen perfekt.

