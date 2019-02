Bishara Morad + FÖLJ

Så drillades Bishara Morad av Laila Bagge

Förra ”Idol”-domaren satte stjärnskottet i tuff artistskola – som tog honom till final i Melodifestivalen: ”Ett bootcamp”

avJohan M Söderlund , Torbjörn Ek

MELODIFESTIVALEN 24 februari 2019 16:06

LIDKÖPING. Genombrottet var totalt när Bishara Morad gick direkt till final med sin låt ”On my own”.

Nu kan Nöjesbladet berätta hur Laila Bagge och skivbolaget drillade stjärnskottet till succé i Melodifestivalen.

– Det var kaos i början, säger den förra ”Idol”-domaren.

För mindre än ett år sedan var Bishara Morad vilken tonårspojke som helst som drömde om att jobba som mäklare.

Men när han la upp ett sångklipp på sin Instagram fick förra ”Idol”-jurymedlemmen Laila Bagge, 46, hundratals tips. Hon hörde av sig till honom och i dag är hon hans manager och coach.

På kort tid har Bishara gått raka vägen in i svenska folkets hjärtan. Om två veckor framför han sin låt ”On my own” i finalen av Melodifestivalen.

Men vägen till genombrott har inte varit enkel. Nu avslöjar Laila Bagge stjärnskottets väg till succé, efter att skivbolaget Ten Music satt munkavle på henne under Melodifestival-veckan.

Tillsammans med skivbolaget har hon satt Bishara i en intensiv artistskola. Sen i december har han drillats för att nå framgång och de har jobbat utifrån en stenhård plan.

– Det var kaos i början, säger Laila Bagge.

Bishara har specialutbildats

Artistmanagern har sett till så att Bishara fått ta sånglektioner. Han har fått öva på att hålla i en mikrofon och på att sjunga in i en tv-kamera. Han har fått träna på att framträda med så kallade in ears, medhörning via hörlurar som stoppas i öronen och är vanliga vid stora tv-sändningar. Han har dessutom coachats i hur man rör sig på scenen av förra Bounce-koreografen Jennie Widegren.

– Det blev som ett bootcamp, säger Laila Bagge.

– Men han lär sig skitsnabbt. Han är väldigt kritisk till sig själv, vill hela tiden bli bättre, tycker väldigt sällan att han är bra och sen har han scenskräck som heter duga.



1 av 2 | Foto: PETER WIXTRÖM Bishara.

Men det märks ju inte?

– Nä, men han är nästan förlamad när han går upp på scen, säger hon, skrattar och fortsätter:

– Innan är han skitnervös och det är väl det som vi har fått jobba mycket på, liksom att ha roligt. Och: ”Gör det du gör på Instagram. Tänk att kameran är Instagram”. Det är nog det han tänker på, tror jag.

Hyllar Laila Bagge: ”Tog mig till ett bra ställe”

Bishara var överlycklig över sin finalplats och hade svårt att beskriva sina känslor när Nöjesbladet träffade honom efter sändningen. Men han hyllade ändå sin manager Laila Bagge.

– Hon tog mig till ett bra ställe. Alla är så omtänksamma och trevliga och det är en så fin gemenskap, sa han då.

När det stod klart att han tagit sig vidare tackade han Gud.

– Det är Gud som har gett mig den här gåvan. Jag skulle aldrig ha kunnat komma hit utan honom.

