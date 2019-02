Martin Stenmarck + FÖLJ

Martin Stenmarcks utbrott på scenen

Skrek under repetitionen: ”Jävlar i helvete”

avTorbjörn Ek

MELODIFESTIVALEN 16 februari 2019 00:10

LEKSAND. Det gick inte som Martin Stenmarck ville på repetitionen.

Då fick han ett utbrott på scenen.

– Jävlar i helvete, jävla skit att jag inte kan komma ihåg det där, skrek han i mikrofonen.

Martin Stenmarck, 46, tävlar för fjärde gången i Melodifestivalen. Men fredagens repetitioner i Leksands arena gick inte hans väg.

Han tog felsteg och missade kamerorna han skulle titta in i. Under en genomsjungning låg han hela tiden ett steg efter och blev till slut så arg på sig själv att han avslutade låten med att skrika rakt in i mikrofonen.

– Jävlar i helvete, jävla skit att jag inte kan komma ihåg det där.

I kulissen hördes hur SVT:s studioman Pernilla Isedal brast ut i gapskratt över utbrottet och Martin skrattade också högt åt sig själv.

Foto: PETER WIXTRÖM Martin Stenmarck.

Men frustrationen över misstagen på repetitionen var på riktigt.

– Jag sa: ”helvete, jävla fan”. Ibland är min hjärna enkelspårig och då missade jag oerhört mycket. Det kanske ni inte tänkte på, inte rent sångmässigt, men jag fick syn på Sacha (Jean Baptiste, SVT:s nummeransvarig, reds. anm) som hjälpt mig med kameragrejer som bara...

Martin skakar på huvudet och förklarar hur han missat varenda kamera.

– Jag låg ett steg efter hela tiden, så jag bara: ”nej, nej, nej” Jag var inte i fas och inte i synk. Då får man svära, även i Melodifestivalen. Så det märktes, alltså, säger han.

Tävlingsbidraget ”Låt skiten brinna” har skrivits av Tim Larsson, Tom Lundgren och Uno Svenningsson och det var den sista som övertygade Martin Stenmarck om att ställa upp i Melodifestivalen igen.

– Det är inte varje dag man får jobba med Uno Svenningsson, säger han.

Så när Uno ringer, då säger man ja?

– Ja, eller nej, eller alltså, låten är så stark, när jag fick höra den kände jag direkt att jag ville få göra den.

