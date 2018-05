Alexander Rybak + FÖLJ

Sjukdom stoppar Rybak i Eurovision

1 av 3 | Foto: Andres Putting / EBU Alexander Rybak trotsade sjukdomen för att kunna repetera.

MELODIFESTIVALEN 4 maj 2018 23:32

LISSABON. En influensa stoppar Alexander Rybak i Eurovision.

På fredagskvällen tvingades han ställa in ett framträdande på de nordiska ländernas gemensamma fest.

– Han känner sig bara inte på topp och vill vila, säger den norska delegationschefen Stig Karlsen.

Han har återigen seglat upp till att bli en av favoriterna att ro hem segern i Eurovision song contest efter sin överlägsna vinst med ”Fairytale” 2009.

Men en trilskande sjukdom ställer till det för Alexander Rybak, 31. På sin Instagram skriver han att han drabbats av influensa, och under fredagens repetition var rösten ansträngd. han repeterade med blanka och svullna ögon.

Ställde in festen

På en efterföljande presskonferens försäkrade han att allt var okej:

– Jag börjar bli bättre nu, jag känner mig friskare, sa han.

Men undre fredagskvällen tvingade sjukdomen den norska favoriten att ställa in ännu ett framträdande, på de nordiska ländernas gemensamma fest.

Efter att ha sjungit sin tävlingslåt ”That’s how you write a song” inför fans på allmänhetens scen i Eurovision village, ställde Rybak plötsligt in den efterföljande nordiska festen, trots att det tidigare utlovats att han skulle medverka tillsammans med Benjamin Ingrosso, Saara Aalto och övriga nordiska artister.

”Känner sig inte på topp”

– Alexander gav 110 procent i Eurovision village ute på torget här idag och han älskade det. Men han är inte helt i form, han har problem i halsen. Han kände för att åka tillbaka till hotellet och slappa och vila rösten, säger Norges delegationschef Stig Karlsen.

Förra gången Alexander Rybak var med tvingades han också att ställa in framträdanden och intervjuer för att pressen på honom blev för hård, är han besviken över att göra likadant nu när han blivit sjuk?

– Det är inget allvarligt, han känner sig bara inte på topp och vill vila för att vara säker på att vara 100 procent när han ska upp på scenen. Jämfört med förra gången så är han nio år äldre och har lärt sig mycket. Han är bättre på att säga nej och vet när han ska säga nej för att kunna leverera 100 procent när han behöver.

