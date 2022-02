De är i final och semifinal i Melodifestivalen 2022

Publicerad: I går 16.08

Vilka har tagit sig till final i Melodifestivalen 2022?

Och vilka har fortfarande chansen i semifinalen?

Här är hela listan över artisterna som fortfarande kan vinna årets Mello.

Deltävlingarna är över och kvar är bara en semifinal samt den stora finalen av Melodifestivalen 2022. Men vilka tävlar egentligen i semifinalen? Och vilka är redan klara för final?

Här är hela listan på de artister som tagit sig vidare och fortfarande har en chans att vinna hela Melodifestivalen 2022.

Melodifestivalen 2022 semifinal – alla artister

Theoz – ”Som du vill”

Låtskrivare: Tobias Lundgren, Axel Schylström, Tim Larsson, Elize Ryd, Jimmy "Joker" Thörnfeldt



Danne Stråhed – ”Hallabaloo”

Låtskrivare: Danne Stråhed, Fredrik Andersson, Erik Stenhammar



Alvaro Estrella – ”Suave”

Låtskrivare: Linnea Deb, Jimmy ”Joker” Thörnfeldt, Joy Deb, Alvaro Estrella



Tone Sekelius – ”My way”

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Tone Sekelius



Cazzi Opeia – ”I can’t get enough”

Låtskrivare: Bishat Araya, Jakob Redtzer, Cazzi Opeia, Paul Rey



Lisa Miskovsky – Best to come

Låtskrivare: Lisa Miskovsky, David Lindgren Zacharias

Anna Bergendahl – ”Higher power”

Låtskrivare: Anna Bergendahl, Thomas G:son, Bobby Ljunggren, Erik Bernholm



Lillasyster – ”Till our days are over”

Låtskrivare: Jimmy Jansson, Palle Hammarlund, Ian-Paolo Lira, Martin Westerstrand



Datum: Lördag 5 mars

Arena: Friends arena i Solna.

Melodifestivalen 2022 final – alla artister

Cornelia Jakobs – ”Hold me closer”

Låtskrivare: Isa Molin, David Zandén, Cornelia Jakobsdotter



Robin Bengtsson – ”Innocent love”

Låtskrivare: David Lindgren Zacharias, Victor Sjöström, Victor Crone, Viktor Broberg, Sebastian Atas



Liamoo – ”Bluffin”

Låtskrivare: Jimmy ”Joker” Thörnfeldt, Sami Rekik, Dino Medanhodzic, Ali Jammali



John Lundvik – ”Änglavakt”

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Elin Wrethov, Benjamin Rosenbohm, Fredrik Sonefors, John Lundvik



Faith Kakembo – ”Freedom”

Låtskrivare: Laurell Barker, Anderz Wrethov, Palle Hammarlund, Faith Kakembo



Anders Bagge – ”Bigger than the Universe”

Låtskrivare: Anders Bagge, Jimmy Jansson, Peter Boström, Thomas G:son



Klara Hammarström – ”Run to the hills”

Låtskrivare: Jimmy ”Joker” Thörnfeldt, Julie Aagaard, Anderz Wrethov, Klara Hammarström



Medina – ”In i dimman”

Låtskrivare: Jimmy ”Joker” Thörnfeldt, Sami Rekik, Dino Medanhodzic, Ali Jammali



Datum: Lördag 12 mars

Arena: Friends arena i Solna.

Här kan du läsa mer om Melodifestivalens artister och låtar.

