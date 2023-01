Paul Rey om sitt bidrag i Mello: ”Det är Paul Röj”

Tredje chansen för ”Andra chansen”-veteranen

Publicerad: I dag 10.24

Paul Rey är tillbaka som ”Paul Röj” i Melodifestivalen 2023.

Efter två tidigare finalplatser ger sig artisten in i tävlingen en tredje gång.

”Tittarna kan förvänta sig röj”, säger artisten på Instagram.

Det blir en tredje chans för ”Andra chansen”-veteranen.

Paul Rey har ställt upp som artist i Melodifestivalen två gånger tidigare. 2020 med ”Talking in my sleep” och 2021 med ”The missing piece” som båda tog sig till final via Andra chansen.

Han har även deltagit som låtskrivare till ”Surface” med Ellen Benediktson och Simon Peyron 2020 samt ”I can’t get enough” med Cazzi Opeia som kom till final förra året.

Bäst placering fick han med ”Talking in my sleep” som kom på en sjätteplats i finalen.

helskärm Paul Rey.

Årets bidrag: ”Royals”

Årets bidrag heter ”Royals” och är skriven av LIAMOO, Dino Medanhodzic, Jimmy ”Joker” Thörnfeldt och artisten själv.

Paul Reys tidigare bidrag i tävlingen har varit power-ballader, men på Instagram beskriver artisten årets låt som: ”En episk, stor låt med mycket glädje och energi”.

Han kallar även sig själv för Paul Röj, i stället för Rey.

”Tittarna kan förvänta sig röj med denna låten. Det är inte Paul Rey det är Paul Röj.”

helskärm Paul Rey med låten ”The Missing Piece” i Melodifestivalen 2021.

Paul Reys musikkarriär

Innan Paul Rey var med i Melodifestivalen var han nästan okänd i Sverige. Annat var det utomlands.

2015 fick han amerikanskt skivkontrakt och året därpå släppte han låten ”California dreaming” tillsammans med Arman Cekin och Snoop Dogg som fick stor spridning internationellt och har.

Under sin tid i USA hann Paul Rey även vara förband åt gruppen Fifth Harmony.

– Förhoppningsvis kommer Mello ändra på att folk känner igen mig. Det här är ändå hemmaplan, att etablera mig här är det som saknats, sa Paul Rey till Aftonbladet inför Mello-debuten 2020.

helskärm Paul Rey.