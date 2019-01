Melodifestivalen + FÖLJ

Efter kritiken: Så gör SVT om Mello-appen

Röstningen kommer att viktas efter ålder: ”Vill parera diskussionen om att det bara är barn som styr resultatet i tävlingen”

avTorbjörn Ek

MELODIFESTIVALEN 18 januari 2019 20:09

SVT vill få stopp på kritiken om att barnen bestämmer i Melodifestivalen – och att äldre artister inte har en chans.

Därför gör man om den kritiserade appen och viktar röstningen efter ålder.

– Vi vill att tittarna ska känna att allas engagemang blir lika mycket värt, säger Melodifestivalens projektledare Anette Helenius.

Förra året kom det in totalt över 42 miljoner röster i Melodifestivalens sändningar, en majoritet av dem via den populära appen där tittarna ges fem gratisröster per tävlande bidrag.

Men i kulissen har appen kritiserats, i musikbranschen pratas det om att den har gynnat yngre artister på bekostnad av veteranerna på grund av att appen i sin utformning riktat sig till den yngre delen av tv-publiken.

Nu väljer därför SVT att göra om röstningssystemet och vikta rösterna som kommer in utifrån ålderskategorier, för att stävja kritiken.

– Syftet med ändringen är att parera diskussionen om att det bara är barn som styr resultatet i tävlingen. Vi vet att det inte är så, men det finns en sån uppfattning, säger Melodifestivalens projektledare Anette Helenius.

”Äldre röstar inte per definition på äldre musik”

I den nya versionen av Melodifestivalens app, som kommer att släppas inför den första deltävlingen, måste alla användare uppge sin ålder. Sen kommer alla inkomna röster att delas upp utifrån sju ålderskategorier, och viktas mot varandra.

– Vi vill att tittarna ska känna att allas engagemang blir lika mycket värt, så vi balanserar upp de tittargrupper som kanske bara röstar en gång på en artist jämfört med yngre tittare som kanske röstar fem gånger på en artist.

Är det vanligare att de yngre röstar flera gånger?

– Ja, det är det. Men det vi har sett är att alla kategorier har väldigt lik smak. Bara för att man är en äldre tittare så röstar man inte per definition på äldre musik.

Ändrar inte toppstriden

Har ni undersökt hur slutresultatet skulle ha påverkats de senaste åren med det här systemet?

– Vi har gått igenom den statistik vi har och den visar att vi det senaste året skulle ha haft samma resultat i toppen, samma vinnare och samma finalister. Där det kan finnas skillnader är vissa fall av vilka som skulle ha tagit sig vidare till andra chansen eller fått lämna tävlingen.



1 av 2 | Foto: Linus Werner Nu görs kritiserade appen om.

Det har genom åren också kommit kritik från äldre artister som åkt ur tävlingen, att barnens röster styr. Blir det här ett sätt att stävja även den kritiken?

– Ja, det är två effekter vi vill uppnå. Att alla tittare ska veta att deras röst är lika mycket hörd och den missuppfattningen inom branschen som säger att det inte är någon idé att ställa upp i tävlingen som artist om man är över 40. Så är det inte.

Förändringen märks inte för tittarna

Men förändringen kommer i princip inte att märkas för tittarna. Röstningen i appen sker som vanligt och de nya beräkningarna och viktningen utifrån ålder sker bakom kulisserna.

– Som tittare kommer man inte märka någon skillnad, mer än att appen har ett nytt utseende och att hjärtat i tv-rutan ser annorlunda ut.

Hur görs hjärtat om?

– Det kommer inte att flamma utan i stället pulsera i olika färger beroende på vilken tittargrupp som är mest engagerad för tillfället. Tidigare har tittare kunnat tajma hur snabbt och länge hjärtat flammade i bild. Vi vill att det ska bli spännande för alla så vi har därför tagit bort den möjligheten att förutse resultatet innan programmet är klart, säger Anette Helenius.

FAKTA Så ändras Melodifestivalens röstningssystem 2019 I tv-rutan och hemma i soffan kommer röstningen i deltävlingar och final att se ut och fungera som tidigare år. Enda skillnaden är hjärtat som syns i rutan, som i år inte kommer att flamma utifrån hur många röster som kommer in. I stället kommer det att pulsera i olika färger beroende på vilken ålderskategori som röstar mest under låten. De stora förändringen sker bakom kulisserna enligt följande: ► Appanvändarna delas in i sju olika tittargrupper baserat på ålder: Grön 3-9 år, turkos 10-15 år, blå: 16-29 år, lila: 30-44 år, rosa: 45-59 år, röd: 60-74 år, orange: 75+ ► Telefonrösterna hamnar i en åttonde tittargrupp. ► Alla tittargrupper har lika stor makt. ► Möjligheten att SMS-rösta försvinner. ► Deltävling 1-4: Varje tittargrupp delar ut samma antal poäng, 43, fördelat på skalan 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. ► Andra chansen: Varje tittargrupp delar ut en poäng till den som fått flest röster i varje duell. Blir det oavgjort i någon duell räknas istället antal röster. ► Finalen: Varje tittargrupp delar ut 58 poäng, baserat på skalan 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Åtta internationella jurygrupper delar dessutom ut ytterligare 58 poäng var, baserat på samma poängskala. Bidraget som får flest poäng vinner finalen och får representera Sverige i Eurovision song contest. ► I finalen består den internationella juryn av 8 grupper istället för 11. Lika många grupper som tittarna. LÄS MER

