John Lundvik vinner Melodifestivalen – blir historisk i ESC

Glädjechocken i Friends arena i kväll

avLinn Elmervik

MELODIFESTIVALEN 9 mars 2019 21:58

SOLNA. Förhandsfavoriten gick hela vägen.

John Lundvik, 36, vinner Melodifestivalen 2019.

Nu blir han historisk i Eurovision song contest.

– Jag trodde inte det var sant, säger han.

John Lundvik vinner Melodifestivalen 2019 och får representera Sverige i Eurovision song contest i Tel Aviv i maj.

Det står klart efter finalen i Friends arena i Solna i kväll.

Vinsten kom inte som någon överraskning. Lundvik har varit favorittippad hos både recensenter och oddsbolag och låten ”Too late for love” ligger sedan en tid tillbaka etta på Spotifys lista över de mest spelade låtarna i Sverige.

Med vinsten blir Lundvik historisk i Eurovision song contest. Han är den första i programmets historia som både tävlar som artist för ett land och dessutom som låtskrivare åt ett annat. Utöver sitt eget bidrag är han en av låtskrivarna bakom Storbritanniens bidrag ”Bigger than us” som framförs av Michael Rice.

Under numret åkte hans medhörning ur örat, en teknikmiss som han inte grämer sig över.

– Det var nog det bästa som kunnat hända! Den åkte ur och jag hörde publikens jubel, den kicken jag fick av det gjorde att jag hörde publiken och gjorde lite extra.

SVT tvingade honom byta låt

Inför John Lundviks deltävling i Lidköping kunde Nöjesbladet avslöja att han egentligen ville tävla i Melodifestivalen med just ”Bigger than us”, men att SVT tvingade honom att byta låt.

– Ja, jag skrev en låt med nästan samma team som ”My turn” (den låt han kom trea med förra året, reds anm). Det är Jonas Thander, Anna-Klara Folin och Laurell Barker. Vi skrev en låt som heter ”Bigger than us” och SVT… den skickades in för min räkning också, men SVT... ihop med oss valde ”Too late for love”, berättade han.

Gav låten till Storbritannien

John fick ge med sig och nu ångrar han inte att låten som SVT ratade istället får tävla för Storbritannien.

– Vi fick chansen att ge låten till Michael Rice, som är så rätt, fantastisk sångare helt rätt person och sitter ihop med honom som artist. När han gjorde den på genrepet så kände vi när vi satt där att det här kommer gå hela vägen, och den gjorde det, har han sagt till Nöjesbladet.

John Lundvik fick sitt genombrott när han tävlade i Melodifestivalen 2018 med låten ”My turn” och kom på tredje plats. Det fick karriären att ta fart ordentligt.

Folkets röster redovisas inom parentes

1. John Lundvik - ”Too late for love”, (85) 181 poäng

2. Bishara Morad - ”On my own”, (69) 107 poäng

3. Liamoo och Hanna Ferm - ”Hold you”, (59) 107 poäng

4. Jon Henrik Fjällgren - ”Norrsken”, (55) 74 poäng

5. Mohombi - ”Hello”, (42) 74 poäng

6. Arvingarna - ”I do”, (37) 64 poäng

7. Wiktoria - ”Not with me”, (28) 64 poäng

8. Nano - ”Chasing rivers”, (10) 64 poäng

9. Lisa Ajax - ”Torn”, (23) 62 poäng

10. Anna Bergendahl - ”Ashes to ashes”, (36) 56 poäng

11. Lina Hedlund - ”Victorious”, (8) 40 poäng

12. Malou Prytz - ”I do me”, (12) 35 poäng

FAKTA Så här röstade internationella juryn 1. John Lundvik - ”Too late for love”, 96 poäng 2. Nano - ”Chasing rivers”, 54 poäng 3. Liamoo och Hanna Ferm - ”Hold you”, 48 poäng 4. Lisa Ajax - ”Torn”, 39 poäng 5. Bishara Morad - ”On my own”, 38 poäng 6. Wiktoria - ”Not with me”, 36 poäng 7. Lina Hedlund - ”Victorious”, 32 poäng 8. Mohombi - ”Hello”, 32 poäng 9. Arvingarna - ”I do”, 27 poäng 10. Malou Prytz - ”I do me”, 23 poäng 11. Anna Bergendahl - ”Ashes to ashes”, 20 poäng 12. Jon Henrik Fjällgren - ”Norrsken”, 19 poäng LÄS MER

