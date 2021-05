Hyllningen till Molly Sandén i Eurovision song contest

Överraskade mitt under direktsändningen

Publicerad: 20 maj 2021 kl. 22.04

Foto: SVT Molly Sandén skickar en hälsning til Europa.

Sångerskan Molly Sandén hyllades under torsdagens semifinal av Eurovision song contest.

Låten ”Husavik (my hometown)” spelades upp och den svenska stjärnan överraskade alla med en hälsning.

– Jag vill ge en shoutout till alla tävlande i år, sa hon i videon som spelades upp.

Mitt under sändningen i Eurovision song contest dök den svenska sångerskan Molly Sandén, 28 upp. Det var programledaren Nikkie de Jager, 27, som presenterade henne och filmen ”Eurovision song contest: The story of fire saga” mellan de tävlande låtarna.

– Om du är ett äkta Eurovision-fan såg du antagligen denna filmen förra året, sa programledaren.

Därefter spelades ett klipp upp från filmen där Molly Sandén sjunger den Oscarsnominerade låten ”Husavik (my hometown)”.

– Det är en så fin film, och Molly Sandén har en speciell hälsning till er alla, sa Nikkie de Jager.

Molly Sandén i Eurovision

På en inspelad video som visades skickade sångerskan en ”shoutout”, det vill säga en hälsning, till alla deltagare i årets Eurovision song contest.

– Jag vill ge en shoutout till alla tävlande i år. Ni är redan vinnare. Även om det är en klyscha, gå ut och njut för tre minuter är typ ingenting. Gå ut och ha kul och lycka till, så den svenska stjärnan.

Foto: SVT Programledaren Nikkie de Jager.

