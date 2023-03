Melodifestivalen Bevakningen av schlagern presenteras av

Programledarna slår tillbaka mot kändisarna efter Mello-kritiken

Edward Blom, Lasse Kronér och fler pikas i finalen

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

SOLNA. Tack och förlåt från Farah Abadi och Jesper Rönndahl.

I finalen av Melodifestivalen driver programledarna friskt med den kritik av kändisar som programmet har fått under säsongen.

– De är lite arga på oss och vi skämtar tillbaka, säger Abadi.

Melodifestivalen brukar röra upp känslor, få kritik och skapa tittarstormar. Så även i år.

När Smash Into Pieces låtskrivare visade ett handtecken i tv-rutan rasade Edward Blom och menade att det var ett djävulstecken.

Även journalisten Marcus Birro rasade när komikern Ann Westin läste upp en dikt av Karin Boye i en skämtsam ny version innehållandes svordomar.

helskärm Edward Blom omringad av mat på Melodifestivalens scen.

”Förlåt Edward Blom”

Under Melodifestivalens final slår programledarna Jesper Rönndahl, 43, och Farah Abadi, 35, nu tillbaka mot kritikerna i en sketch där de ironiskt säger tack och förlåt.

– Förlåt Edward Blom för att våra låtskrivare i green room gjorde djävulstecknet. Edward är katolik och tar allting religöst på största allvar. Förutom när han är med i Mello, då tar han sig an dödssynden frosseri, säger Farah Abadi och syftar på Edwards Blom bidrag ”Livet på en pinne” från 2018.

helskärm Lasse Kronér.

Ursäkten till aktivisten och Kronér

Jesper Rönndahl tar även upp stormningen av scenen under Loreens uppträdande i deltävlingen.

– Förlåt till aktivisten som stormade scenen under Loreens nummer för att vi inte ordnade bättre belysning under ditt 9 sekunder långa framträdande, säger han och syftar på att tv-tittarna inte alls såg vad det stod på skylten som hölls upp.

Farah Abadi nämner också sketchen från en av deltävlingarna om olika scenarier som kan uppstå och hur de då ska agera utifrån en ”katastrofbibel”. Ett scenario var då att Lasse Kronér skulle storma upp på scenen och skrika om varför han inte fick vara programledare. Lösningen var då att skjuta tv-profilen med en bedövningspil.

– Förlåt till Lasse Kronér för att vi sköt dig med bedövningspil. Som vi säger i tv-branschen, det finns doobidoos och det finns dobi-don’ts, säger Farah Abadi i finalen.

Andra personer som har kritiserat programledarna har under vissa genrep också synts i bild under sketchen, så som Sofia Wistam och även Pekka Heino. Men under lördagskvällens sändning så är bilderna på de två profilerna utbytta mot en bild på Jesper Rönndahl.

helskärm Pekka Heino.

Jesper Rönndahl: ”Är meningen”

När Aftonbladet pratade med programledarna om sketchen efter fredagens genrep sa de att de är nöjda med den.

– Jag tycker att det är ett litet härligt sätt att ta det på. De är lite arga på oss och vi skämtar tillbaka, säger Farah Abadi.

Jesper Rönndahl säger att han inte är orolig över ny kritik som kan komma.

– Det är så roligt med folk som tycker och tänker om det här, det är meningen. Annars kan vi nästan lägga ner hela skiten om ingen hade brytt sig. Så det är som att vi säger tack för att ni bryr er, säger Jesper Rönndahl.

Pekka Heinos svar: ”Älskar dig”

Före detta SVT-programledaren Pekka Heino kritiserade programledarna efter fjärde deltävlingen. I ett Instagram-inlägg skrev han:

”Trams. Bara trams. Ingen som helst substans. I Sveriges största underhållningsprogram. Ofattbart”.

I finalen bad Farah och Jesper om ursäkt till de tittare som tycker att de har tramsat för mycket i rutan.

– Sist men inte minst förlåt till alla där ute som tycker att det varit för mycket trams i Melodifestivalen, vi kan inte göra annat än att hålla med. Jag lovar, det är sluttramsat nu. Från och med denna sekund, inget mer trams. Eller hur Jesper, sa Farah under segmentet.

Det var något som uppskattades av den före detta SVT-programledaren.

Efter förlåt-segmentet hyllar Pekka Heino nu Farah Abadi i ett Instagram-inlägg.

”Älskar dig @farah.abadii”, skriver han, följt av ett hjärta.