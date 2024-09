Alla hamnar i skuggan av Gunilla Persson

Tobbe Ek: Hollywoodfrun hamnar mer i fokus än ”riktiga” artister

Danny är största stjärnan – men ändå handlar allt om The Gunilla show.

29 artister hamnar i skuggan när Hollywoodfrun gör entré i Melodifestivalen.

Hon vet hur man skapar rubriker, Hollywoodfrun Gunilla Persson, som oväntat (eller inte så oväntat längre, eftersom vi redan hade avslöjat det för flera veckor sen) ska bli artist och tävla i Melodifestivalen.

Snacket bland de få som redan fått lyssna säger dessutom att hon har en stark låt, som kan bli en verklig hit även om den inte lär vara med och tävla om segern, lite som Björn Ranelid vars ”Mirakel” blev en oväntad succé 2012. The Gunilla har dessutom delvis samma låtskrivare.

Att Danny Saucedo egentligen är den största stjärnan märks inte på presskonferensen. Han får slåss om uppmärksamheten med Medina, Fröken Snusk och Lisa Ajax. Kortare köer blir det, som vanligt, till mer okända namn som Chelsea Muco och C-Joe. De får vänta med uppmärksamheten tills de bevisat sig på scenen.

pullquote ”Väcker irritation”

Men ingen kommer i närheten av den uppståndelse som Gunilla Persson väcker.

Och även viss irritation.

Kanske inte öppet bland konkurrenterna, men bland andra personer i Melodifestivalens kulisser:

”Varför vill SVT så gärna göra cirkus av Mello?”

”Vilka riktiga artister ska vilja vara med och tävla när allt ändå kommer handla om henne?”

”Det här kommer göra det ännu svårare för SVT att locka till sig de största namnen.”

Och kanske stämmer det. Veckorna före presskonferensen är det många som har spekulerat i att det borde finnas något eller några stora namn till, de där artisterna som överraskar genom att ställa upp i Mello. Men när de sista namnen avslöjades fanns inga såna namn med.

pullquote ”Danny är the one to beat”

Inget tyder på att Gunilla Perssons namn fått någon att hoppa av i sent läge, men risken finns alltid, att ”seriösa” artister avstår Mello när SVT väljer in mer kontroversiell namn.

Men då kan Danny Saucedo ändå få njuta av att vara den på pappret största stjärnan. Senast han tävlade, med ”Dandi dansa” 2021, var han med som en kul grej, men märkte nog i finalen att det inte var så kul att stå där utan att vara i det centrum som vinnarkandidaterna utgör.

Därför ställer han upp med vad som, enligt snacket, är en vinnarlåt igen.

Nu hamnade han visserligen i Gunilla Perssons skugga under presskonferensen. Men när det verkligen gäller kommer Danny ändå att vara ”the one to beat”.

