LIVE: Följ den andra Eurovision-semin minut för minut

Publicerad: 20 maj 2021 kl. 20.46

MELODIFESTIVALEN

ROTTERDAM. I kväll avgörs vilka de tio sista bidragen blir som tar sig till lördagens stora final I Eurovision song contest, där bland andra Tusse Chiza väntar.

Följ den andra semifinalen här och chatta med Markus Larsson under hela sändningen!

Kvällens startordning

1. San Marino

Artist: Senhit feat. Flo Rida

Låt: ”Adrenalina”



2. Estland

Artist: Uku Suviste

Låt: ”The lucky one”



3. Tjeckien

Artist: Benny Cristo

Låt: ”Omaga”

⁠

4. Grekland

Artist: Stefania

Låt: ”Last dance”



5. Österrike

Artist: Vincent Bueno

Låt: ”Amen”



6. Polen

Artist: Rafal

Låt: ”The ride”



7. Moldavien

Artist: Natalia Gordienco

Låt: ”Sugar”



8. Island

Artist: Daði og Gagnamagnið

Låt: ”10 years”



9. Serbien

Artist: Hurricane

Låt: ”Loco loco”



10. Georgien

Artist: Tornike Kipiani

Låt: ”You”



11. Albanien

Artist: Anxhela Peristeri

Låt: ”Karma”



⁠12. Portugal

Artist: The Black Mamba

Låt: ”Love is on my side”



13. Bulgarien

Artist: Victoria

Låt: ”Growing up is getting old”



⁠14. Finland

Artist: Blind Channel

Låt: ”Dark side”



15. Lettland

Artist: Samanta Tīna

Låt: ”The moon is rising”



16. Schweiz

Artist: Gjon’s Tears

Låt: ”Tout l’Univers”



⁠17. Danmark

Artist: Fyr & Flamme

Låt: ”Øve os på hinanden”

