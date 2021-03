Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Rydberg och Roos efter åldershånet i Mello: ”En underbar ålder”

Shirley Clamp jämförde duon med Vasaskeppet

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 06 mars 2021 kl. 20.36

Uppdaterad: 06 mars 2021 kl. 22.40

ANNEXET. Shirley Clamp jämförde dem med Vasaskeppet.

Men Eva Rydberg och Ewa Roos slår tillbaka mot åldershånet i direktsändningen.

– Sjuttio, är det gammalt? Jaha, då är jag gammal, säger Eva Rydberg.

De är veteranerna som satte Mello-ynglingar på plats genom att röstas vidare till Andra chansen med succélåten ”Rena rama ding dong”.

Men under lördagens direktsändning åldershånades Eva Rydberg, 77, och Ewa Roos, 71, av programledaren Shirley Clamp, 48, som presenterade duon med orden:

– De kan sitta där och prata om: ”Vart var du när Vasaskeppet sjönk?” Wow, vilka livserfarenheter.

Foto: Jimmy Wixtröm Eva Roos och Eva Rydberg på Melodifestivalens scen under Andra chansen

Foto: Jimmy Wixtröm Shirley Clamp skämtade om Eva Rydbergs och Ewa Roos ålder under Andra chansen, här med Christer Björkman.

Aldrig förstått den humorn

De två komediennerna, med över 50 års scenerfarenhet slår skämtsamt tillbaka, även om de inte helt kan enas över om Shirley Clamps skämt är roligt eller inte.

– Det är klart att det är roligt, säger Ewa Roos.

– Nej, jag tycker inte att det är kul. Den humorn har jag aldrig förstått, säger Eva Rydberg och skrattar samtidigt som hon säger det.

När Ewa Roos får klart för sig att Vasaskeppet sjönk 1628 säger hon också:

– Det var lite länge sen. Håller med. Kanske inte var så roligt.

Men med Rydberg och Roos är det svårt att tolka vad som är allvar och skämt. De driver hela tiden med varandra och skrattar sig igenom intervjuer och presskonferenser.

Ofta är det Ewa Roos som påpekar att duon är lite till åren, medan Eva Rydberg hyssjar kollegan om hon nämner ålderskrämpor som artros.

Foto: Jimmy Wixtröm Eva Rydberg och Ewa Roos efter genrepet av Andra chansen

Underbar ålder jag är i

Eva Rydberg, det känns som att du reagerar när nån nämner ålder och när Roos säger något om så tonar du ner det. Är åldersprat jobbigt?

– Nej, det är inte jobbigt. Det här med ålder, jag upptäckte inte förrän coronan kom att jag var gammal, säger hon.

– Så är det. jag tänkte inte på det. Att sjuttio, är det gammalt? Jaha, då är jag gammal. Det var då jag upptäckte att jag var gammal. Det är helt okej, det är en underbar ålder jag är i. Vi skämtar om det.

Ewa Roos fyller i:

– Vi är lite återanvändbara ibland också. Vid såna här tillfällen till exempel. Det är ganska bra att vara återanvändbar. Eller var det ett bäst-före-datum?

